Record: langarmige inktvis gespot op 6 kilometer diepte

Nooit eerder zagen we een inktvis zo ver onder de zeespiegel, zo schrijven de onderzoekers die het dier vastlegden.

Op zoek naar gezonken oorlogsschip USS Johnston ontdekten onderzoekers aan boord van onderzeeër DSV Limiting Factor iets onverwachts. Daar, op meer dan 6.000 meter diepte, vlak boven de zanderige bodem van de Filipijnenzee, spotten ze een inktvis. En dat is best bijzonder. Niet eerder zagen we er namelijk een zó ver onder de zeespiegel.

Lees ook:

Onverwachte ontdekking

De onderzoekers, onder meer verbonden aan de Amerikaanse organisatie voor oceanografie en meteorologie NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) speurden de bodem van de Stille Oceaan af naar (resten van) het scheepswrak van USS Johnston. Dit 115 meter lange Amerikaanse oorlogsschip zonk in 1944 gedurende de Tweede Wereldoorlog tijdens de Slag in de Golf van Leyte.

Behalve brokken scheepsstaal, troffen de twee onderzoekers tijdens de diepzee-expeditie in de Filipijnentrog dus ook bijzonder leven aan. Op 6.212 meter onder de zeespiegel spotten ze een inktvis. En hoewel het niet lukte het dier van dichtbij vast te leggen, wisten de onderzoekers hem dankzij zijn zwemwijze en vorm wel een naam te geven.

Mysterieuze zeebewoners

Het zou gaan om een zogenaamde grootvin- ofwel langarminktvis (Engels: bigfin of long-arm squid), een weinig geziene inktvis uit het geslacht Magnapinna. Deze groep nog vrij mysterieuze weekdieren heeft hun naam te danken aan hun grote vinnen en lange armen en tentakels. Onderzoekers vermoeden dat die laatsten bij een volwassen exemplaar tussen de 4 en 8 meter lang kunnen worden.

Nog nooit eerder zagen we een inktvis (specifiek uit de orde Oegopsida) zo ver onder de golven; de vorige titelhouder hing rond op een diepte van ‘slechts’ 4.700 meter. Naast Magnapinna sp. zagen de onderzoekers tijdens de diepzeeduik tussen 6.212 en 6.224 meter ook vier octopussen. En hoewel het niet de eerste keer is we octopussen op deze diepte tegenkomen, was dat elders en zou dit viertal weer een andere soort zijn.

Een grootvin inktvis (Magnapinna sp.) op 1940 meter diep in de Golf van Mexico. © Andy Shepard/NOAA Undersea Research Program

Overleven in de diepzee

De ontdekking suggereert dat er meer leven in de diepzee voorkomt dan men dacht. En dat is best bijzonder. Het leven kilometers onder de zeespiegel is namelijk niet eenvoudig. Zo is het er niet alleen koud en pikkedonker, er is (daarom) ook niet bijster veel te eten. Bovendien zorgen die duizenden meters water tussen daar en het oppervlak voor een gigantische druk. Op 6 kilometer diepte hebben organismen zoals de grootvininktvis te kampen met een druk die een gigantische 600 maal groter is dan bij ons net boven het water.

Hoe de weekdieren het precies voor elkaar spelen in de diepzee te overleven, is nog onduidelijk. De onderzoekers hopen de waarschijnlijk bijzondere aanpassingen die organismen zoals de grootvininktvis daarvoor heeft, in de toekomst met meer expedities uit te kunnen vogelen.

Bronnen: Marine Biology, phys.org, The Independent

Beeld: Andy Shepard/NOAA Undersea Research Program