Wat gebeurt er als de aarde andersom gaat draaien?

Stel, morgenochtend kijk je uit het raam en je ziet de zon opkomen in het westen. In New York is het niet zes uur eerder, maar zes uur later dan in Amsterdam. De aarde is de andere kant op gaan draaien. Niet van west naar oost, maar andersom. Wat zou dat voor gevolgen hebben?

“De gemiddelde temperatuur zal wel ongeveer hetzelfde blijven, maar vrijwel overal ter wereld zal het klimaat drastisch veranderen,” zegt Chiel van Heerwaarden, meteoroloog aan Wageningen University & Research. Dat komt doordat de mondiale lucht- en oceaanstromen, die warmte en vocht verdelen, mee veranderen. Door de draaiing van de aarde hebben die nu een afwijking naar het oosten. Als de aarde van richting verandert, zou er juist een afwijking naar het westen ontstaan.

Koudere winters

Wat dat precies betekent voor het klimaat per locatie, licht de meteoroloog toe aan de hand van een studie van Duitse collega’s, die zo’n verandering in draairichting van de aarde hebben gesimuleerd. “Met de huidige draairichting krijgt Nederland veel lucht vanuit het westen, die lang boven de Atlantische Oceaan is geweest. Door die aanvoer van vochtige oceaanlucht hebben wij hier nu veel regen. Maar als de aarde andersom gaat draaien, zie je in de simulatie dat we veel lucht uit het oosten krijgen. Die lucht is heel droog. Nederland wordt dus droger.”

Ook zou het hier in de winter veel kouder kunnen worden. Van Heerwaarden: “Nederland ligt op dezelfde hoogte als het Canadese eiland Newfoundland, waar het ’s winters gemiddeld acht graden onder nul is. Dat het bij ons aangenamer is, komt door een extra toevoer van warmte via de Golfstroom. Als de aarde van draairichting verandert, stroomt die de andere kant op en komt daar een einde aan.”

Uranus en Venus zijn écht gedraaid?

Opvallend aan de simulatie is ook dat de plekken waar de woestijnen liggen veranderen. “De passaat is nu een oostenwind die rond de evenaar waait. Als die verandert in een westenwind, komt er in Afrika meer water vanaf de oceaan binnen. De Sahara verandert dan in een groene oase en Amerika krijgt juist veel meer woestijnen.”

Overigens kan de rotatie van een planeet écht van richting veranderen. Uranus en Venus draaien als enige in het zonnestelsel van oost naar west. Astronomen vermoeden dat ze zich bij hun ontstaan wel net zo gedroegen als de rest.

Tekst: Laura Bergshoef

Beeld: Norbert Pietsch/Pixabay