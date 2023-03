KIJK lanceert gloednieuwe podcast met Diederik Jekel

De best beluisterde wetenschapspodcast van Nederland maken; dat klinkt als ijdele hoop. Maar niet voor wetenschapsjournalist Diederik Jekel en Laurien Onderwater van het populairwetenschappelijke maandblad KIJK. Zij lanceren dit voorjaar samen een nieuwe podcast: KIJK: Het Experiment.

In KIJK: Het Experiment bespreken wetenschapsjournalist Diederik Jekel en KIJK-redacteur Laurien Onderwater op een toegankelijke manier de bijzonderste experimenten uit de wetenschap. De mooiste, mafste en meest nutteloze proeven worden behandeld, wetenschappers komen aan het woord, én Diederik en Laurien voeren zelf experimenten uit. Met dat alles willen ze van KIJK: Het Experiment de best beluisterde podcast van de Lage Landen maken. Het is dus een experiment op zich.

Ontspannen ouwehoeren

Diederik Jekel: “Deze podcast is een beetje alsof je ontspannen aan het ouwehoeren bent in het café, maar dan over de gaafste wetenschappelijke experimenten en onderzoekers ooit: van iemand die een stok heeft gebruikt om de omtrek van de aarde te meten tot een grote zwaartekrachtdetector van 10 kilometer lang die straks 200 meter onder de grond op de grens van Limburg en Noord-België gebouwd wordt. En van mensen die naar het diepste punt van de oceaan zijn gegaan tot het meest lugubere proefdierexperiment ooit. Onze podcast is niet ééntje waar je een mega-duidelijke lijn in kunt ontdekken. Maar dat hoeft ook niet, want elke aflevering gaat gewoon over vette dingen. Leuk voor de wetenschapsfans onder ons én voor mensen die nog niet zo goed weten wat de wetenschap te bieden heeft.”

Laurien Onderwater: “En alsof dit allemaal nog niet boeiend genoeg is, spreken Diederik en ik in elke aflevering met een onderzoeker uit het veld én ervaar ik aan den lijve hoe het is om proefdier te zijn. Want wat is een podcast dat over experimenten gaat nou als er zélf niet in wordt geëxperimenteerd? Er wordt in citroenen gebeten, met discoballen geslingerd en met hamers op handen geslagen – allemaal in naam van de wetenschap. Je kunt dus van KIJK: Het Experiment heel veel kennis, interessante weetjes en toffe sprekers verwachten, maar ook een hoop humor!”