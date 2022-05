Amerika houdt hoorzitting over ufo’s

Voor het eerst in vijftig jaar laat de Amerikaanse overheid zich uit over ufo’s. Wat betekent dit voor de wetenschap?

Hoewel het vaak weggelachen wordt, zijn nog steeds veel mensen ervan overtuigd dat aliens ons regelmatig een bezoekje brengen. Afgelopen dinsdag was een belangrijke dag voor deze groep. Toen organiseerde de Amerikaanse overheid een hoorzitting over ufo’s, naar aanleiding van een rapport dat vorig jaar naar buiten kwam en waarin 140 vreemde waarnemingen onderzocht worden.

Buitenaards leven

Voor de betrokken overheidsinstanties zijn deze gevallen een potentieel gevaar voor de veiligheid. Als ze niet weten waar ze naar kijken, weten ze ook niet of dat gevaarlijk is. Ze zijn dus niet zozeer op zoek naar buitenaards leven, maar willen uitpluizen waar ze mee te maken hebben. Vaak zijn ufo’s gewoon drones of komen ze voort uit een hapering van meetapparatuur. Zo werd een van de ufo’s uit het rapport achteraf herkend als een kapotte weerballon.

Amerika is dus weer klaar om serieus over het onderwerp te praten, en dat maakt ook een hoop los binnen de wetenschap. Zo vertelde Jacob Haqq-Misra, onderzoeker aan het Blue Marble Space Institute of Science, aan Business Insider dat hij wil dat de overheid wetenschappers erbij betrekt: “We hebben transparantie nodig als we ufo’s beter willen begrijpen.”

Stigma

Rondom ufo’s hangt een groot stigma. Wie erover praat wordt al snel beschuldigd van het verspreiden van complottheorieën, zeker als je een wetenschapper bent. Haqq-Misra vindt het daarom juist belangrijk dat de Amerikaanse overheid zich open opstelt. Nu zijn de waarnemingen vooral gebaseerd op ooggetuigen. Door de wetenschap erbij te betrekken, krijg je harde metingen. Dan kun je met meer betrouwbaarheid zeggen wat er werkelijk aan de hand is en complotdenken tegengaan. Ook kan het grote publiek dan zien hoe de wetenschap met iets onbekends omgaat.

Misschien leren we in de toekomst dus een stuk meer over ufo’s, al krijgen we waarschijnlijk geen groene mannetjes op bezoek.

Bronnen: Business Insider, BBC

Beeld: Pixabay/Peter-Lomas