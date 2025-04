De anus had mogelijk ooit een heel andere functie: sperma afgeven

Als we afgaan op de genen van kleine, ongewervelde dieren, zouden onze anussen wel eens hergebruikte spermakanalen kunnen zijn.

Wetenschappers gaan ervan uit dat vroege dieren alleen een mond en maag hadden, geen anus. Bij sommige eenvoudige dieren, zoals kwallen, is dit nog steeds zo. Ze moeten de resten van hun laatste maaltijd via hun mond uitspugen voordat ze weer kunnen eten.

Pas later ontwikkelden dieren een anus, en dat was een succesvolle innovatie. Het verwerken en opnemen van voedingsstoffen werd een stuk efficiënter, waardoor dieren veel groter en complexer konden worden. Hoe is dit belangrijke lichaamsdeel ontstaan?

Wetenschappers van de Universiteit van Bergen in Noorwegen suggereren na een genetische analyse dat de anus waarschijnlijk begon als een opening die sperma afgaf en later is gefuseerd met het maagdarmstelsel. Dat schrijven ze in een wetenschappelijk artikel dat te lezen is op de preprintserver bioRxiv en nog wacht op het peerreview-proces, waarbij kritische collega’s het artikel controleren.

Zelfde genen

Volgens een eerdere theorie ontstond de anus doordat de mond van vroege dieren in tweeën splitste. Maar in 2008 lieten de Noorse wetenschappers zien dat de belangrijkste genen die de ontwikkeling van de mondregio controleren verschillen met die voor de anusregio. Dat suggereerde dat de anus onafhankelijk van de mond is ontstaan.

In een nieuwe studie keken de onderzoekers naar Xenacoelomorpha: primitieve, wormachtige dieren die op de bodem van zeeën en oceanen leven. Ze variëren in grootte van microscopisch klein tot 4 centimeter lang en hebben een mond en maag, maar geen anus.

De onderzoekers hebben nu aangetoond dat deze dieren een aparte opening hebben voor het afgeven van sperma, een zogenoemde gonoporie. Ze ontdekten daarnaast dat belangrijke genen die de ontwikkeling van de anusregio reguleren ook aanwezig zijn bij de ontwikkeling van de gonoporie van Xenacoelomorpha. Dat wijst volgens de onderzoekers op een evolutionair verband, en dat de anus dus uit zo’n gonoporie is geëvolueerd.

“Als er eenmaal een opening is, kun je die gebruiken voor andere dingen”, vertelde Andreas Hejnol, een van de onderzoekers, tegen New Scientist. Waarschijnlijk zat de gonoporie ooit in de buurt van het spijsverteringsstelsel. “En toen smolten ze gewoon samen. Ze verbonden zich met elkaar en maakten een gemeenschappelijke opening”, aldus Hejnol.

Anus verloren?

Tegenwoordig bestaan er veel dieren, waaronder vogels en het vogelbekdier, die een opening hebben die zowel taken heeft in de voortplanting als de spijsvertering – de cloaca. Volgens de onderzoekers wijst dit erop dat een connectie tussen beide stelsels een gemeenschappelijke afkomst heeft of gemakkelijk op aparte momenten in de evolutie kan ontstaan.

De Britse zoöloog Max Telford, niet betrokken bij het onderzoek, zegt tegen New Scientist dat hij aangenaam verrast is door de ontdekking van een gonoporie bij Xenacoelomorpha. Maar met de anus-theorie van de Noorse wetenschappers is hij het niet helemaal eens. Hij vermoedt dat deze dieren ooit een anus hadden die verbonden was met de gonoporie, maar vervolgens de anus zijn verloren. Dat zou betekenen dat dieren van Xenacoelomorpha pas zijn geëvolueerd na de ontwikkeling van de anus, in plaats van vlak daarvoor.

Wie er gelijk heeft, is momenteel nog niet te zeggen.

