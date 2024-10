Zijn asteroïden het astronautenvoedsel van de toekomst?

Onderzoekers verkennen asteroïden als potentiële voedselbron voor astronauten op langdurige ruimtemissies.

Ruimtemissies die langer duren dan enkele maanden brengen een hele reeks aan uitdagingen met zich mee. Een van de belangrijkste is het voorzien van voedzaam eten voor astronauten. Voor toekomstige missies zijn wellicht creatievere oplossingen nodig. Onderzoekers van Cambridge University gaan de uitdaging aan en experimenten met asteroïden als voedselbron.

Voedseltekorten

Er wordt al langer gekeken naar manieren om bijvoorbeeld groenten in de ruimte te verbouwen. Toch bestaat op dit moment het voedsel in de ruimte voornamelijk uit gevriesdroogde, bewerkte maaltijden die na het verpakken jarenlang houdbaar zijn. Voor kortere missies is dit geen probleem, maar voor langere reizen zou dit niet voldoende zijn. Niet alleen vanwege de beperkte opslagcapaciteit aan boord, maar ook omdat het gebrek aan vers voedsel op lange termijn niet goed is voor de gezondheid van astronauten.

In International Journal of Astrobiology verkennen wetenschappers nu de mogelijkheid om asteroïden te gebruiken als basis voor het kweken van microben. Deze kunnen essentiële voedingsstoffen produceren die astronauten nodig hebben, en zijn prima in staat om te groeien in de extreme omstandigheden van de ruimte. De asteroïden zijn rijk aan water en mineralen. Door die te ‘mijnen’ kunnen ze worden gebruikt voor het voeden en kweken van de microben.

Meteoriet op het menu

Het onderzoeksteam heeft in het verleden experimenten uitgevoerd waarbij bacteriën oud plastic afbraken. Hierbij verhitten de onderzoekers plastic in een proces genaamd pyrolyse, waardoor het wordt afgebroken tot kleinere koolwaterstoffen en verwerkt kan worden door microben. Wat blijkt? De overblijfselen van pyrolyse met plastic lijken verdacht veel op het materiaal waar asteroïden van gemaakt zijn.

De onderzoekers simuleerden de situatie in de ruimte met fragmenten van asteroïden, hoge stralingsniveaus en beperkte toegang tot water en voedingsstoffen. Bepaalde microben, zoals algen, overleefden niet alleen op het asteroïden-dieet, maar bleken ook voedingsstoffen te kunnen produceren die cruciaal zijn voor de mens. Volgens berekeningen zou één koolstofrijke asteroïde van 500 meter breed genoeg mineralen en koolstoffen bevatten om 600 tot 17.000 astronauten een jaar lang van voedsel te voorzien.

Smakelijke smurrie

De wetenschappers hebben geëxperimenteerd met het indrogen van de eetbare bacteriële biomassa tot een yoghurt-achtige substantie of zelfs een poeder. Na een analyse kwam de biomassa uit de test als een bijna perfecte nutritionele voedselbron, met voldoende calorieën en een mooie verdeling van eiwitten, koolhydraten en vetten.

Mocht dit uiteindelijk gebruikt worden in de ruimte, dan zal er een industriële machine aan boord van een ruimtevaartuig nodig zijn om dit waar te maken. Hoewel het project nog in de beginfase is, hoopt het team binnenkort op grotere schaal tests uit te kunnen voeren. Als deze methode succesvol blijkt, zou dit niet alleen astronauten verzekeren van genoeg voedsel op lange ruimtemissies, maar zou het ook de kosten van het transporteren van voedselvoorraden drastisch verlagen.

Bronnen: International Journal of Astrobiology, NASA, New Scientist

Beeld: ESA/Webb/Wikimedia