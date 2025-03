Australische vogel heeft talent als boer

Ecologen hebben ontdekt dat de liervogel, die al erg bekend was vanwege zijn kunst om geluiden perfect na te doen, ook nog talenten heeft als boer.

Een vogel die zijn prooi aan het vetmesten is, door aarde en bladeren te verplaatsen. Dat zagen wetenschappers in Australië bij de liervogel. Hierover schrijven ze in het vakblad Journal of Animal Ecology.

Veelzijdige vogel

Misschien heb je het filmpje wel gezien. Een liervogel met een prachtige staart, die perfect allerlei geluiden kan nadoen. En dat is niet eens zijn enige bijzondere vaardigheid, want nu blijkt dat deze vogel ook nog talenten als boer heeft.

De dieren zijn vooral te vinden in het eucalyptuswoud in het zuidoosten van Australië. Hun dieet bestaat uit wormen, duizendpoten en spinnen. Het is natuurlijk erg voordelig als die beestjes lekker dik zijn voordat ze die eten. En onderzoekers zagen dat ze daar zelf voor zorgden.

In hun zoektocht naar voedsel woelen de vogels de grond om en schuiven dode bladeren aan de kant. Hierdoor komt er meer lucht in de bodem. Een enkele vogel verplaatst maar liefst 155 ton bladeren en aarde per hectare over de periode van een jaar.

Om te onderzoeken wat voor invloed dit gedrag op de omgeving en hun prooien heeft, observeerden wetenschappers drie verschillende gebieden. Het eerste was omheind en diende als controle, zonder liervogels. Om het tweede terrein zat ook een hek, en ook hier waren geen liervogels. Wel simuleerden ze het gedrag van de vogels door het terrein aan te harken. Hierdoor konden ze goed de verandering van de biomassa en biodiversiteit meten, omdat er niets werd opgegeten. In het derde gebied mochten de vogels vrijuit rondlopen en dit was niet omheind.

Goed voor het bos

Het woelen in de grond had een groot effect, want het gewicht van individuele beestjes en de verscheidenheid van soorten waren hoger in de omgeving waar was geharkt dan in het controlegebied. Op het terrein waar de vogels konden komen was het aantal beestjes in de grond gelijk aan het controlegebied. Opmerkelijk, want de liervogels aten daar veel wormen, duizendpoten en spinnen.

Door de grond te bewerken compenseren de vogels kennelijk voor de enorme hoeveelheid prooidieren die ze eten, en houden ze de populaties op peil. En de beestjes waren ook nog eens groter en dikker. De onderzoekers vergelijken dit effect met een boer die zijn land bewerkt voor betere gewassen.

Uit eerder onderzoek bleek overigens dat het woelgedrag van de liervogels nog een voordeel heeft. Door losliggende bladeren en takjes te begraven, verlagen ze de hevigheid van bosbranden.

Beeld: Wikipedia