Duurzamere pijnstiller? Wetenschappers laten bacteriën plastic omzetten in paracetamol

Wetenschappers hebben bacteriën gebruikt om plastic om te zetten in paracetamol. Goed nieuws: dat is namelijk een stuk duurzamer dan het normale productieproces.

Dat ons veelvuldige gebruik van plastic slecht voor het milieu is, is bekend. Maar dat ook de productie van paracetamol schadelijk is, is veel minder bekend. Paracetamol wordt gemaakt van stoffen die komen uit aardolie – niet erg duurzaam dus. Wetenschappers van de University of Edinburgh hebben nu een methode bedacht die mogelijk beide problemen kan aanpakken: ze hebben een bacterie afbraakproducten van plastic laten omzetten in paracetamol. Ze schrijven erover in Nature Chemistry.

Duurzaam plastic afbreken

Voor E. coli-bacteriën is een stof genaamd PABA essentieel om goed te kunnen groeien. Deze stof maken ze zelf via een chemische reactie. De Schotse onderzoekers keken wat er gebeurde als ze deze reactie blokkeerden. Opmerkelijk genoeg bleven de bacteriën PABA maken, maar nu via een andere chemische reactie: een zogenoemde Lossen rearrangement. Chemici gebruiken deze reacties soms in het lab, maar het was nog niet bekend dat ze ook in de natuur plaatsvinden. Die kennis biedt mogelijkheden.

Via duurzame chemische technieken is PET (polyethyleentereftalaat) – een plasticsoort die veel wordt gebruikt in verpakkingen en flessen – af te breken tot een stof die via een Lossen rearrangement is om te zetten in PABA. De wetenschappers toonden aan dat E. coli-bacteriën waarin de normale PABA-reactie is geblokkeerd dit afbraakproduct van plastic inderdaad via een Lossen rearrangement omzetten in PABA. Zo kunnen de bacteriën dus gebruikt worden om plastic duurzaam af te breken.

Duurzaam paracetamol produceren

Maar daar stopten de onderzoekers niet. Ze introduceerden twee nieuwe genen in het DNA van de E. coli bacteriën – een van een schimmel en de ander van een bodembacterie. Deze twee genen produceren enzymen die samen PABA kunnen omzetten in paracetamol. Zo lukte het om 92 procent van de PET-afbraakstof om te zetten in de pijnstiller.

Hoewel er nog extra onderzoek nodig is om deze reacties op een commercieel interessante schaal toe te passen, lijkt het in ieder geval een veelbelovende manier om zowel plastic te recyclen als paracetamol duurzaam te produceren.

Bronnen: Nature Chemistry, The Guardian