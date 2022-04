Bloedrode kwal poept glitter

In het Monteray Bay Aquarium is sinds kort het diepzeeleven te bewonderen. Zelfs de drollen van de zeedieren spectaculair.

De Lampocteis cruentiventer in het Monterey Bay Aquarium is een ribkwal met een fonkelende rode huid. Maar de glitter en glamour houdt daar niet op. Onlangs filmden bezoekers hoe het weekdier sprankelende keutels poepte. Het Californische aquarium liet op Twitter weten dat dit de allereerste beelden zijn van een poepende Lampocteis.

Diepzee boven water

De Lampocteis werd ongeveer 20 jaar geleden voor het eerst ontdekt door onderzoekers van het Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI). Met onderzeeërs en op afstand bestuurbare voertuigen onderzochten ze de kwal in het wild.

Na verloop van tijd slaagden de onderzoekers erin om de kwallen ook in gevangenschap te bestuderen. Het nabootsen van een omgeving zo extreem als de diepzee is een enorme klus. Het is er zo’n 3.8 graden Celsius en de druk kan hoger zijn dan 300 kilogram per vierkante centimeter – het gewicht van een gemiddelde ezel. Die enorme druk nabootsen is lastig en bovendien heel duur. Gelukkig bleek het ook niet nodig. Onlangs ontdekten de onderzoekers namelijk dat veel diepzeesoorten gewoon overleven in hogere wateren, zolang ze maar langzaam acclimatiseren. Dat scheelt. Nu hoeven de onderzoekers de aquaria alleen maar koud, donker en zuurstofarm te houden.

Magische keutels

Van de glimmende keutels en roodgloeiende huid waar de aquariumgangers zo van genieten is in de diepzee niets te zien. Warm licht wordt als eerst tegengehouden door de donkerte van de zee. Het roestkleurige zeedier reflecteert daarom geen licht en lijkt vrijwel onzichtbaar.

Daarnaast behoort de rode kwal tot de Ctenophora, een groep ongewervelde zeedieren die door het water beweegt met rijen van trilhaartjes. De vibrerende coupe zorgt voor de schitterende verschijning van de kwal. De haren – en de keutels – reflecteren de lichtstralen van de lampen in het aquarium en creëren zo een sensationele show. Het diepzeespektakel is dan ook alleen te bewonderen met een lichtbron. Geen licht? Geen show. En ook geen magische keutels.

This may well be the world’s first-ever video of a bloody-belly comb jelly pooping! pic.twitter.com/QR0cTzGiqD — Monterey Bay Aquarium (@MontereyAq) April 18, 2022

Bronnen: IFL science, New York Times