‘Eigenlijk kán dit middel tegen hooikoorts niet eens werken’

Pollen, pollen en nog eens pollen: voor hooikoortspatiënten om gestoord van te worden. Dé remedie? Lokale honing. Toch? Helaas werkt ook dit middeltje niet, schrijft Ronald Veldhuizen.

Hooikoorts is wanhoop. Dat móét wel, als je de lijstjes onzinmiddeltjes ziet die mensen rondbazuinen om zich te verlossen van de allergische niesbuien en waterige ogen. De bullshitverhalen rukken elk voorjaar weer aan, samen met de wolken stuifmeel en pollen waar hooikoortslijders zo beducht voor zijn. De ene tip is nog gekker dan de ander: eet een levende of vermalen pissebed, drink gin-tonic of smeer vaseline onder je neus. Overduidelijk onzin allemaal (ja, ook die vaselinetip), dus daar ga ik het niet over hebben.

Lees ook van Ronald Veldhuizen:

Werkt honing tegen hooikoorts?

Er is wel één neptip die een beetje geloofwaardig lijkt. Voor dat soort praat ben ik zelf het meest allergisch, juist als iets een tijdje rugdekking vanuit de wetenschap heeft gehad. Het gaat om dit hooikoortsadvies: eet lokale honing. Lokale honing is namelijk gemaakt door lokale bijen, zo gaat het idee, en die bijen bezoeken juist de bomen en planten in de buurt waar iedereen altijd zo veel hooikoortsklachten van krijgt. In de honing zouden dan kleine beetjes allergeen stuifmeel zitten – precies genoeg om je lichaam eraan te laten wennen en waardoor een fullblown allergische hooikoortsaanval uitblijft. Logisch dus dat veel imkers met deze fabel stunten: koop mijn honing en wees je hooikoorts te slim af.

Het gekke is dat een paar studies lijken te bevestigen dat lokale honing tegen hooikoorts helpt. Maar wie het onderzoek daadwerkelijk leest, komt tot andere conclusies. Deelnemers in een veel aangehaalde Finse proef met berkenstuifmeelhoning hadden net zo veel hooikoortsklachten als mensen die importhoning aten. Het helpt dus niets, althans niet beter dan wat de verwachting van honing eten alleen al doet.

Paar potten per dag

De klapper: eigenlijk kán deze remedie niet eens werken. Want het stuifmeel dat in honing zit, is precies niet van het soort dat hooikoorts veroorzaakt. Denk even mee: de planten die voor hun bestuiving bijen nodig hebben, maken het soort zwaar stuifmeel dat zonder de hulp van bijen niet ver genoeg dwarrelt. Daar zit dus geen vederlicht stuifmeel bij dat, zeg maar, van het stadspark zo de neusgaten in waait.

Als er al hooikoortspollen in honing zit, dan komt dat er per ongeluk in en zijn het minuscule hoeveelheden. Bijenonderzoekers hebben samen met allergie-experts weleens berekend hoeveel honing je dan moet eten om jezelf tegen hooikoorts te wapenen: een paar potten per dag. Dan krijg je misschien geen hooikoorts, maar lig je wel in het ziekenhuis met leverschade. Toch maar niet doen dan.

Deze column staat ook in KIJK 5/2022.