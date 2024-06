Complot: tubes tandpasta hebben een geheime kleurcode

Volgens een theorie die rondgaat op internet hebben de gekleurde blokjes op tandpastatubes hebben een geheime betekenis.

Is het je ooit opgevallen dat op de onderkant van tandpastatubes een gekleurd blokje zit? Volgens een theorie die al een aantal jaar rondzwerft op social media hebben die kleuren een geheime betekenis. Ze zouden onthullen welke ingrediënten in de tandpasta zitten. Mensen die dat weten, zouden sommige tubes daardoor vermijden.

Hoewel deze ‘complottheorie’ al sinds minstens 2013 bestaat, ging er recentelijk een YouTube-video viral waarin Elon Musk hem uitlegt. Nou ja, het is niet echt Musk, maar een AI-stem die erg lijkt op die van de miljardair en die over de beelden van een echt interview is geplakt. Toch heeft de video ruim 1,6 miljoen weergaven en 33 duizend likes.

Volgens nep-Musk hebben tandpastatubes altijd een groen, blauw, rood of zwart blokje op de onderkant. Groen zou betekenen dat de ingrediënten allemaal natuurlijk zijn. In tubes met een blauwe kleurcode zijn de ingrediënten ook natuurlijk, maar zitten er ook nog medicijnen in. Een rood blokje betekent een mix van natuurlijke stoffen en chemicaliën. Zwart staat voor alleen maar chemicaliën. Rood en zwart zou je dus beter kunnen vermijden.

We hoeven je vast niet te vertellen dat dit complete nonsens is, de ingrediënten staan immers altijd netjes vermeld op de verpakking. Bovendien zijn natuurlijke stoffen ook chemicaliën. Waarschijnlijk bedoelde de bedenker van het complot synthetische ingrediënten. Maar dan nog steeds zijn natuurlijke stoffen regelmatig veel gevaarlijker en minder effectief dan synthetische.

Maar wat betekenen die blokjes dan wel?

Hoewel de gekleurde blokjes niks vertellen over de inhoud, hebben ze wel degelijk een functie. Tandpastamerk Colgate legt uit dat ze helpen bij de productie van de tubes. Ze vertellen lichtsensors namelijk waar het uiteinde van de tube is, zodat deze op de juiste plek kan worden afgesneden en verzegeld.

De blokjes hoeven overigens niet groen, blauw, rood of zwart te zijn; elke kleur is mogelijk, zolang er maar genoeg contrast is. De fabrikant laat de kleur vaak matchen met de rest van de verpakking.

Deze zogenoemde eye marks staan niet alleen op tandpastatubes, ze zijn ook op veel andere verpakkingen te vinden. Kijk maar eens naar je mueslireep of de papieren verpakking van een theezakje; ze zitten daar vaak wel iets beter verstopt dan bij tandpasta.

