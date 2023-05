Moet je je tanden voor of na het ontbijt poetsen?

Poets je je tanden voor of na het ontbijt? Dat is de eeuwige discussie bij ons thuis, schijft een KIJK-lezer. Maar wat is nu het verstandigst om te doen?

Volgens Dagmar Else Slot, mondhygiënist en hoogleraar preventie in de mondzorg aan de faculteit tandheelkunde van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, is het niet zo simpel. Beide opties hebben voor- en nadelen. Het belangrijkste is dát je twee keer per dag poetst met een fluoridetandpasta. In elk geval voor het slapengaan, want dan kan de fluoride lekker lang inwerken.

Ochtendritueel

Rondom het ontbijt ligt het genuanceerder. De na-het-ontbijt-poetsers vinden het logischer om na het eten de tanden te poetsen, zodat ze met een lekker fris en schoon gebit de deur uit gaan. Bovendien smaken koffie en sinaasappelsap een stuk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fluoride ook dan langer de tijd heeft om z’n werk te doen.

Maar, zegt Slot: “Tandenpoetsen direct na het eten kan het tandglazuur heel licht beschadigen. Vooral fruit, vruchtensap en suikers zorgen voor een zuurdere omgeving in je mond. Poetsen op dat moment is minder verstandig omdat het glazuur dan kwetsbaarder is. Die zuuraanval houdt ongeveer een halfuur aan en wachten tot hij voorbij is, is vaak niet handig tijdens het drukke ochtendritueel.” Als je vóór het ontbijt poetst, is dit risico er niet, maar dan kan het fluoride weer minder lang inwerken.

Volgens Slot is er wetenschappelijk geen sluitend bewijs voor het een of het ander. Ze adviseert dan ook om te kijken wat het beste bij je gewoontes past: voor het ontbijt poetsen óf minimaal een halfuur erna.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Vera Kevresan/Eyeem/Getty Images