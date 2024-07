Nieuwe dinosaurussoort gevonden in Engeland: Comptonatus chasei

We kunnen weer een nieuwe dinosaurussoort toevoegen aan het lijstje: Comptonatus chasei. Een planteneter die zo’n 125 miljoen jaar geleden leefde in het Krijt.

De nieuwe dinosaurussoort die in Engeland is gevonden, behoort tot het geslacht Iguanodon. Dit waren planteneters die in het gebied van het huidige Europa leefden. De nieuwe soort kreeg de naam Comptonatus chasei. Wat hebben paleontologen precies ontdekt? Zeven opvallende dingen uit het onderzoek.

1. Hij is vernoemd naar zijn vinder

De dinosaurusresten werden in 2013 gevonden door de Engelse fossielenjager Nick Chase. Hij overleed in 2019 aan kanker. De paleontoloog Jeremy Lockwood analyseerde de botten jarenlang en concludeerde dat het om een soort ging die we nog niet eerder hadden ontdekt. Onder meer zijn tanden en schedel weken significant af van andere soorten binnen het Iguanodon-geslacht. Lockwood vernoemde de nieuwe soort naar zijn vinder: Comptonatus chasei.

2. Er zijn 149 botten gevonden van Comptonatus chasei

Het fossiel bestond uit 149 verschillende botten. Dat maakt het de meest complete dinovondst in Engeland van de afgelopen honderd jaar. Het grootste deel van het skelet is compleet en er zijn delen van de schedel gevonden. Op basis van deze botten wordt aangenomen dat het dier ongeveer duizend kilo woog en zo groot was als een flinke Amerikaanse bizon.

Lees ook:

3. Er zat pyriet in de botten

De botten waren niet in perfecte staat. Ze waren enigszins geperst en bestonden voor een groot deel uit pyriet. Dat probleem komt vaker voor bij fossielen. Als er veel ijzer en zwavel in de grond zit, vormt zich vanzelf pyriet. Dat kan worden opgenomen door de botten. Die behouden dan wel hun vorm, maar veranderen van samenstelling. Bepaalde details zijn dan niet meer (goed) te zien. Bijvoorbeeld de plekken waar de spieren aan de botten trokken en zo beschadigingen achterlieten.

4. Het schaambeen was bijzonder groot

Een opvallend bot was het schaambeen. Dat had ‘de omvang van een bord’, aldus Lockwood. In de meeste soorten binnen het Iguanodon-geslacht is het schaambeen dun en fragiel, maar niet bij Comptonatus. Waarom? Dat is een gok. Het kan zijn dat er spieren zaten vastgehecht aan het bot of dat het de inhoud van zijn buik ondersteunde. Maar dat is allemaal speculatie.

5. De dino was waarschijnlijk geslachtsrijp

Op basis van de samenstelling van de botten lijkt het erop dat het om een geslachtsrijp exemplaar ging, maar hij was nog niet volledig volwassen. Zijn skelet was nog niet volledig volgroeid. Ook dit blijft een wetenschappelijke gok, want er zijn immers geen andere exemplaren van Comptonatus chasei om de resten mee te vergelijken.

6. Hij leefde waarschijnlijk in groepen

Vlak bij de vindplaats op het eiland Wight in Zuid-Engeland zijn voetafdrukken van de dino gevonden. Die laten zien dat het dier waarschijnlijk in groepen leefde.

7. Het is niet zeker of de dino er écht zo uitzag

De schedel was niet compleet, dus het is mogelijk dat de reconstructie ervan niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit erkennen de onderzoekers ook in hun studie. Maar op basis van wat er wél gevonden is, schatten de onderzoekers de kans dat hun reconstructie klopt positief in.

Bron: Journal of Systematic Paleontology