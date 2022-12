De Breakdowns of the Year volgens Science

Traditioneel sluit Science het jaar af door de Breakthrough of the Year te kiezen. Daarnaast wijst het tijdschrift ook drie zorgelijke ontwikkelingen aan.

De wetenschap moet je vieren, zeggen we op de redactie geregeld tegen elkaar. En daar sluit het wetenschappelijke tijdschrift Science zich bij aan, gezien het feit dat het elk jaar de Doorbraak van het Jaar kiest. Toch moeten de dingen die minder goed gaan niet genegeerd worden en daarom kiest Science naast de Breakthroughs ook enkele Breakdowns. Dit zijn de drie minpunten van dit jaar.

1) Zero-covidbeleid werkt niet (meer)

Bijna drie jaar nadat de eerste gevallen van een toen nog onbekende longaandoening in ziekenhuizen in Wuhan gemeld werden, is er in veel landen nog maar weinig te merken van de pandemie. Maar in China gold dit najaar wederom het zero-covidbeleid na een nieuwe golf coronabesmettingen. Restaurants, kantoren, winkels en parken werden weer gesloten in onder meer Peking en Guangzhou.

Aanvankelijk was het beleid een succes. Maar mettertijd zette China’s strikte afsluitingsbeleid de economie onder druk, dreef het de burgers tot wanhoop en deed het de volksgezondheid meer kwaad dan goed. Begin deze maand begon de regering, na een reeks zeldzame protesten, met het versoepelen van de coronamaatregelen.

De autoriteiten hebben de maatregelen te snel versoepeld, terwijl de zeer besmettelijke omikron-variant nog rondwaart, valt op de website van Science te lezen. Ziekenhuizen in China zijn nu naarstig op zoek naar bedden om coronapatiënten te kunnen opnemen, berichtte de NOS onlangs nog. Door de versoepelde coronamaatregelen kunnen ziekenhuizen de toestroom van nieuwe patiënten niet aan. Bovendien is de vaccinatiegraad nog altijd laag in China. “Slechts 66 procent van de 80-plussers is volledig gevaccineerd. China heeft zijn kans gemist om een meer ordelijke overgang van zero-covid te plannen en uit te voeren”, aldus Science.

2) Wetenschappelijke samenwerkingen staan onder spanning

Kort nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, bevroren wetenschappers de samenwerking met Russische en Belarussische organisaties. Zo veroordeelde het Europese deeltjeslab CERN de inval in Oekraïne en verwijderde Rusland als waarnemer bij de CERN-bestuursraad. En het Europees Ruimteagentschap (ESA) schortte het werk aan ExoMars op, een bijna voltooide Marsrover-missie die afhankelijk was van Russische hulp. Ook wetenschappelijke samenwerkingen tussen China en westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, zijn verslechterd. Iets wat wetenschapsblad Science betreurt.

Toch lijken de leiders van de supermachten nog steeds open te staan voor ten minste enige wetenschappelijke collaboraties. Ondanks de oorlog in Oekraïne blijft Rusland bijdragen aan de in aanbouw zijnde fusiereactor ITER in Frankrijk, en lanceert het bemanningen en voorraden naar het internationale ruimtestation ISS. En in november kondigden Joe Biden en Xi Jinping, na een lange bijeenkomst om de spanningen te verminderen, aan dat ze hun werk op het gebied van klimaat en andere kwesties zouden hervatten. Zo’n samenwerking is volgens beide leiders in het belang van de hele wereld.

3) Oorlog verhoogt de CO 2 -uitstoot

Vanwege de EU-sancties door de oorlog in Oekraïne heeft Rusland de gaskraan verder en verder dichtgedraaid. Dit heeft de prijzen flink opgedreven en de plannen om gas te gebruiken als koolstofarmer alternatief voor steenkool – en daarmee de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen – overhoop gehaald. Onder andere Duitsland en Oostenrijk hebben aangegeven dat ze de sluiting van sommige kolencentrales zullen uitstellen. Sommige gesloten centrales zullen zelfs weer openen. Dat kan, volgens wetenschappers, de koolstofuitstoot de komende twee jaar met 20 procent doen toenemen.

Toch denken onderzoekers ook dat de gascrisis de transitie naar duurzamere energiebronnen kan versnellen. Het Internationaal Energieagentschap IEA voorspelt dat de door de crisis veroorzaakte toename van het steenkoolgebruik tijdelijk zal zijn. Steeds meer landen zullen uiteindelijk overgaan op schonere energiebronnen. Maar ja, als iets duidelijk is geworden het afgelopen jaar dan is het dat het voorspellen van de wereldwijde energiemarkten erg lastig is.

De elektriciteitscentrale Niederaußem in Duitsland die op Bruinkool draait.

