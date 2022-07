Drie technieken om uitgestorven dieren te herrijzen

Uitgestorven dieren gaan weer terugkomen. Op dit moment zijn er drie methodes om mammoeten en andere oerdieren tot leven te wekken.

1) Klonen

Een uitgestorven diersoort terughalen is kansrijk als die kortgeleden is verdwenen of nog net niet. Want dan ligt er tenminste compleet DNA of soms een levensvatbare cel in de vriezer. Daar valt mee te klonen, en dat is iets wat wetenschappers aardig kunnen. De in het wild uitgestorven noordelijke witte neushoorn krijgt momenteel op precies die manier een tweede kans.

2) Terugknutselen

Het lijkt hopeloos om een diersoort terug te halen zonder originele cellen of zelfs compleet DNA. Toch proberen onderzoekers zoals George Church en Ben Novak dat met mammoeten en trekduiven. Ze knutselen dan stukjes DNA bij elkaar met de juiste eigenschappen en plaatsen die in een andere, nog levende soort. Zo maken ze hybride diersoorten die lijken op de uitgestorven soorten.

3) Terugfokken

Een andere beproefde manier om uitgestorven diersoorten terug te halen, is door ze te fokken. Dat gebeurt vooral bij boerderijdieren zoals runderen en paarden: die dragen als het goed is nog stukjes oer-DNA van hun voorouders. Zo hebben onderzoekers gewone runderen en paarden met fokprogramma’s proberen terug te kruisen tot oerversies van zichzelf. Sommige daarvan, zoals de konikpaarden en heckrunderen, grazen nu in de Oostvaardersplassen.

