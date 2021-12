‘De garnaal bleef 18 jaar lang onder de radar’

Biologiestudent van de Universiteit Leiden, Mike Groenhof, heeft tijdens zijn stage bij Naturalis per toeval een nieuwe garnaalsoort ontdekt. KIJK sprak hem erover.

Wat heb je ontdekt?

“Voor mijn stage onderzocht ik, onder leiding van Charles Fransen en Werner de Gier, een groep tropische garnalen en maakte daarvoor een stamboom op basis van hun DNA. Per toeval merkten we op dat het genetische materiaal van één garnaal verschilde van de rest. Nadat we de uiterlijke kenmerken van de garnaal nog eens goed hadden bekeken, concludeerden we dat het om een nog onbekende soort ging. De garnaal is al in 2003 verzameld en is dus 18 jaar lang onder de radar gebleven.”

Kun je meer over de garnaal vertellen?

“Het is een klein beestje van nog geen centimeter groot en komt uit Indonesië. Het diertje leeft in een tropische oester. Vandaar dat we hem Odontonia kerangcaris hebben genoemd. ‘Kerang’ is het Indonesische woord voor schelp, en ‘caris’ betekent “garnaal” in het Latijn. Er zijn nog acht andere soorten Odontonia, maar die leven allemaal in zakpijpen (in zee levende manteldieren, red.).”

En nu?

“De nieuwe soort was een ontzettend gave ontdekking, maar het hoofdonderzoek met onder andere zijn exacte plaatsing in de stamboom moeten we nog publiceren. Charles en Werner werken ondertussen verder aan (vooral tropische) kreeftachtigen, waaronder deze garnalen. Ikzelf ben momenteel bezig met een ander stageonderzoek over kevers. Maar wie weet keer ik ook ooit weer terug naar de garnalen, want ik vind ze nog steeds erg leuk en er valt nog veel te onderzoeken.”

Dit korte interview is ook te vinden in KIJK 2/2022, die vanaf 20 januari in de winkel ligt.

Meer informatie:

Beeld: Charles H.J.M. Fransen