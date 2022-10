Precies 390 jaar geleden werd Antoni van Leeuwenhoek geboren, die vooral bekendstaat om zijn zelfgemaakte microscopen. Een mooie aanleiding om de geschiedenis van dit wetenschappelijke instrument te vertellen.

Op 24 oktober 1632 werd in Delft een baby geboren die de naam Antoni droeg. Antoni van Leeuwenhoek om precies te zijn. Deze handelsman staat vooral bekend om zijn pionierswerk op het gebied van cel- en microbiologie, en natuurlijk om zijn zelf gefabriceerde microscopen. Vaak wordt Van Leeuwenhoek als de uitvinder van de microscoop genoemd – ten onrechte. Het verhaal van de geschiedenis van de microscoop gaat veel verder terug.

In dit artikel – dat in 1969 in KIJK is gepubliceerd (!) – wordt dat verhaal verteld.

