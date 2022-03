Deze mierenlarve heeft mysterieuze knobbels

Vorsten hebben wel vaker een extravagante look, maar deze mierenkoningin maakt het wel erg bont. Als larve groeien er 37 raadselachtige knobbels op haar lichaam.

Dit bijzondere beestje is geen buitenaards wezen, maar de larve van een mierenkoningin van de Monomorium triviale-soort. Onderzoekers van verschillende Japanse universiteiten ontdekten onlangs dat de koningin bij deze mierensoort als larve 37 knobbels op haar lichaam krijgt.

De wetenschappers wilden het verschil tussen de werkvrouwtjes en koninginnen beter begrijpen. Ze namen een aantal M. Triviale-nesten uit de buurt van Kioto, Japan mee naar het lab om ze met een supermicroscoop te bestuderen. De entomologen publiceerden hun onderzoek in vakblad Zootaxa.

Supermicroscoop

De amberkleurige M. triviale komt voor in Japan, Korea en China. Er zijn tot nu toe nog geen mannetjes ontdekt, en wetenschappers denken dat die niet bestaan. Of een mier koningin wordt, wordt door hormonen bepaald als ze nog een larve is. Werksters zijn onvruchtbaar, en als enige vruchtbare vrouwtje kan de koningin eieren leggen zonder dat daar dus een mannetje aan te pas hoeft te komen. Dat maakt dat ze extra belangrijk is.

Als deze insecten na ongeveer twee weken uit hun ei kruipen, sluiten ze zich nog niet meteen aan bij de massa krioelende mieren die wij weleens tegenkomen. Eerst veranderen ze in een larve die niet zelf kan overleven, maar gevoed moet worden door volwassen werkmieren. Als larve gaat het insect door verschillende ontwikkelingsfases. Voor het grootste gedeelte van dit proces zagen de wetenschappers niet veel interessante verschillen tussen de werksters en de koningin. Tot het laatste stadium aanbrak. Het haar dat de larven hadden maakte op het lichaam van de koningin plots plaats voor 37 mysterieuze knobbels.

Dik

De nieuwsgierige wetenschappers besloten de deurklinkvormige uitsteeksels verder te onderzoeken. Ze kwamen erachter dat de eigenaardige knobbels zijn gemaakt van huid en cuticula, een speciaal vettig weefsel dat ook op de bladeren van sommige planten zit. De uitsteeksels zijn ongeveer twee keer zo dik als elk ander deel van het lichaam van de koningin en bevatten geen spieren of speciale weefsels. Zo’n structuur die alleen bij de koningin voorkomt is volgens de onderzoekers nog niet eerder bij mieren geobserveerd.

Dat riep meteen een hoop vragen op. Waar zijn die mysterieuze knopjes goed voor? Het team durft het niet met zekerheid te zeggen. Het denkt dat de knobbeltjeskunnen helpen om voedsel vast te houden, of misschien houden koninginnen-in-spe er kannibalistische larven mee op afstand. (De larven van deze soort eten elkaar namelijk nog weleens op.)

Een andere theorie is dat de uitsteeksels wel simpelweg zijn bedoeld om te laten zien dat deze larve de koningin is. In dat geval zouden de meeste vorstinnen waarschijnlijk toch liever een kroon dragen.

Beeld: Zootaxa