Dit implantaatje ‘praat’ met het brein via lichtsignalen

Door licht als een soort morsecode op het brein van muizen af te vuren, wisten deze onderzoekers de dieren naar het juiste deurtje te leiden.

Het ligt boven op de schedel, maar onder de huid; het is superdun, flexibel en zo klein als een postzegel; het beschikt over een raster met 64 micro-LED’s die afzonderlijk kunnen worden aan- en uitgeschakeld. We hebben het over een nieuw implantaat van de Northwestern University dat door het knipperen van de lampjes boodschappen naar de hersenen kan sturen.

Verschillende deurtjes

Al onze hersenprocessen vinden plaats dankzij elektrische stroompjes, waarmee de ongeveer 100 miljard zenuwcellen onder onze schedel met elkaar communiceren. Voor hun studie sleutelden de onderzoekers echter aan de zenuwcellen van muizen, waardoor deze op licht reageerden. Het implantaat communiceerde vervolgens met deze genetisch aangepaste cellen door patronen van rood licht – dat door het schedelbot dringt – te sturen.

Om te testen of het brein van de muizen deze lichtsignalen wist te ontcijferen, voerden de onderzoekers een experiment met de beestjes uit. Ze zetten de muizen in een kamer met verschillende deurtjes. Vervolgens vuurde het implantaat een specifiek lichtpatroon af op vier gebieden in de hersenschors. Als het brein dit patroon correct verwerkte, zouden de muizen naar één bepaalde deur navigeren – waar ze een beloning kregen.

En dit werkte, aldus de onderzoekers in Nature Neuroscience. De muizenhersenen leerden de patronen snel te herkennen; de muizen kozen steeds vaker voor het juiste deurtje.

Pijnverlichting

De onderzoekers werken nu aan een geavanceerdere versie van het implantaat, met nog meer lampjes. Of het apparaatje bij mensen net zo goed werkt als bij muizen, zullen experimenten in de toekomst moeten uitwijzen.

Als dit het geval is, zien de wetenschappers tal van medische toepassingen van de technologie. Zo zou het implantaat voor zintuigelijke terugkoppeling kunnen zorgen bij prothetische ledematen, waardoor de gebruikers beter aanvoelen wat zij vastpakken. Ook zou het in de toekomst pijn kunnen verlichten zonder medicatie. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Bronnen: Nature Neuroscience, Science Daily

Beeld: Mingzheng Wu/Northwestern University