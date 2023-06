Dit zeggen luisteraars over de podcast KIJK: Het Experiment

De eerste vijf afleveringen van KIJK: Het Experiment zijn te beluisteren via de bekende platformen als Podimo, Spotify en iTunes. Maar wat vinden de luisteraars van onze podcast?

In KIJK: Het Experiment bespreken wetenschapsjournalist Diederik Jekel en KIJK-redacteur Laurien Onderwater op een toegankelijke manier de bijzonderste experimenten uit de wetenschap. De mooiste, mafste en meest nutteloze proeven worden behandeld, wetenschappers komen aan het woord, én Diederik en Laurien voeren zelf experimenten uit. Met dat alles willen ze van KIJK: Het Experiment de best beluisterde podcast van de Lage Landen maken. Het is dus een experiment op zich.

Bekijk hier exclusieve beelden van onze podcast

Heb jij de podcast KIJK: Het Experiment beluisterd? Ja!

Nog niet

Ik beluister nooit podcasts

Loading ... Loading ...

De podcast nog niet beluisterd? Een overzicht van alle afleveringen vind je hier. Maar wat vinden de mensen die wel de podcast hebben beluisterd ervan? Enkele recensies op een rij.

Testimonials

Jekel en Onderwater gaan met aanstekelijk enthousiasme aan de slag met hun onderwerpen en weten – complimenten daarvoor – ingewikkelde concepten op een begrijpelijke manier uit te leggen, zonder ergens hautain te worden. Het maakt KIJK: Het Experiment een uitstekende verzameling van wetenschappelijke trivia. Joey Huisman – VARAgids

Weer met veel plezier geluisterd. Ga zo door! Ron Looijen

Hij is súpergaaf! Ben gelijk citroenen wezen kopen! Steven de Bie

De chemie spat ervanaf! Mireille van Haeff

Iets langzamer praten. Het tempo ligt te hoog. Inhoudelijk heel interessant. Plopkap

Dat het knakje bij knokkels kraken dus komt door een kookbelletje. Nooit geweten. Ben benieuwd naar meer. Mirjam Smit-van Hal

O wat verheug ik mij op deze podcast serie! Liesbeth Jongkind