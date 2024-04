Donorhart steekt de Atlantische Oceaan over

Het hart van een 48-jarige hersendode man heeft onlangs, aan boord van een commercieel vliegtuig, een reis van bijna 7000 kilometer afgelegd. Goed voor een record.

In het medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet beschrijven artsen hoe ze erin zijn geslaagd om een donorhart veilig de Atlantische Oceaan over te transporteren. Het orgaan was afkomstig van een 48-jarige man uit de Franse Antillen die officieel hersendood was verklaard, drie dagen nadat hij een beroerte had gekregen. Vrij snel na de hersendoodverklaring werd het hart uit het lichaam gehaald en met Air France naar Parijs vervoerd – een vlucht van zo’n 12 uur. Het is de eerste keer dat een donorhart de Atlantische Oceaan is ‘overgestoken’.

Record brekend

De ontvanger van het donorhart is een 70-jarige Fransman die leed aan de chronische aandoening ischemische cardiomyopathie. Hierbij kan het hart minder goed samentrekken of ontspannen, waardoor het bloed minder goed wordt rondgepompt. De terminale ziekte is het gevolg geweest van een vernauwing van de slagaders die de bloedtoevoer naar de hartspier vermindert (ischemie).

In het Pitié-Salpêtrière ziekenhuis in Parijs hebben chirurgen Guillaume Lebreton en Pascal Leprince met succes het donorhart getransplanteerd bij de Fransman. Volgens een brief van het duo aan The Lancet begonnen beide hartkamers (die bloed naar het lichaam pompen) onmiddellijk te werken. De 70-jarige ontvanger van het donororgaan werd 30 dagen later uit het ziekenhuis ontslagen.

Perfusiemachine

Om het orgaan goed te kunnen bewaren voor transport, spoelden artsen in het ziekenhuis op de Franse Antillen het eerst door met een speciale vloeistof. Vervolgens werd het hart aangesloten op een perfusiemachine die een zuurstofrijke, koude vloeistof erdoorheen pompte. Volgens de chirurgen is dit de eerste keer dat het apparaat voor zo’n lang transport is getest.

Op dit moment is het transplanteren van harten vaak een race tegen de klok. De organen moeten over het algemeen binnen vier uur nadat ze bij een donor zijn verwijderd, worden getransplanteerd.

Bronnen: The Lancet, IFLScience

Beeld: G Lebreton, P Leprince