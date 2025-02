Emoes zijn veel slimmer dan we dachten, blijkt uit nieuw onderzoek

Bij slimme vogels denk je waarschijnlijk direct aan kraaien en eksters. Maar emoes? Deze grote loopvogels zouden de domste vogels op aarde zijn. Volkomen onterecht, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het idee dat emoes heel dom zijn, is de wereld in geholpen door de Canadese bioloog Louis Lefebvre. In 2005 stond het internet vol met berichten over zijn Avian IQ Index. Hij spitte ruim 2000 gedragsbeschrijvingen van wilde vogels door en zocht specifiek naar momenten waarop de vogel iets “bijzonders”, “nieuws” of “voor het eerst” deed.

Op basis hiervan maakte hij een lijst met slimme en minder slimme vogels. Toen een journalist hem vroeg wat de domste vogel was, antwoordde hij: de emoe. Dat idee is blijven plakken. Maar nieuw onderzoek van de University of Bristol (VK) zet nu vraagtekens bij de conclusie van Lefebvre.

Lees ook:

Blinde vlek

De onderzoekers lieten emoes, nandoes en struisvogels puzzels oplossen om aan voedsel te komen. Deze soorten behoren tot de Palaeognathae, de groep vogels die het nauwst verwant is aan dinosauriërs. Hun gedrag is veel minder goed onderzocht dan vogels die tot de Neognathae behoren, zoals roofvogels, kraaien en meeuwen.

Fay Clark, de onderzoeksleider, noemt dat in een persbericht een blinde vlek. “Hoe meer we dezelfde soorten bestuderen, hoe groter ‘de echokamer’ met kennis wordt. We creëren het valse beeld dat andere soorten minder ‘intelligent’ zijn, terwijl ze in werkelijkheid niet in dezelfde mate bestudeerd zijn.”

Emoes lossen ook puzzels op

Daarom trokken Clark en haar team naar de lokale dierentuin om emoes, nandoes en struisvogels te testen op hun probleemoplossende vaardigheden. De vogels moesten manieren vinden om voedsel uit een roterend wiel te krijgen. Daar kregen ze tien pogingen voor.

De emoes vonden een manier om dit voor elkaar te krijgen. Zij wisten het wiel zo te draaien dat een gat en een voedselruimte op een lijn kwamen te staan, zodat ze via het gat het voer eruit konden pikken. In 90 procent van de gevallen kozen ze de efficiëntste manier om dit voor elkaar te krijgen.

Ook een mannelijke nandoe kreeg het voedsel uit het wiel, maar liefst op twee verschillende manieren, maar de struisvogels hadden geen innovatieve technieken, meldden de onderzoekers.

Een nandoe met het wiel waar voedsel in zit. Beeld: Fay Clark.

Emoes zijn niet dom

De primitief-ogende Palaeognathae worden vaak ook primitieve eigenschappen toegedicht, maar dat vindt Clark onterecht. De vogels binnen deze groep zijn misschien niet zo slim als kraaien en papegaaien, maar onintelligent zijn ze ook niet.

“Voor deze studie was er geen enkele melding van technische innovatie bij de Palaeognathae, de heersende opvatting was dat het ‘domme’ vogels waren”, aldus Clark. “Ons onderzoek laat zien dat dit niet waar is en dat technische innovatie al veel eerder in vogels is geëvolueerd dan we voorheen dachten.”

Het team wil nu nog meer vogels binnen deze groep bestuderen. Dat zou ons ook meer kunnen vertellen over hoe dinosaurussen zich gedroegen, aangezien vogels zoals de emoe de nauwste nog levende verwanten zijn van dino’s.

Bronnen: Scientific Reports, University of Bristol via EurekAlert!