‘Er zijn nog zo’n 9000 onontdekte boomsoorten’

Na drie jaar lang uitvoerig onderzoek te hebben verricht, schatten wetenschappers dat onze planeet ongeveer 73.300 boomsoorten telt.

Maak eens een wandeling door het bos of kijk een paar tuinen in en het valt direct op: er zijn veel boomsoorten in Nederland. Maar over hoeveel hebben we het wereldwijd? Dat trachtten 150 wetenschappers, werkzaam bij verschillende universiteiten, uit te zoeken.

Na drie jaar lang onderzoek doen, komen ze tot een getal: er zijn ruim 73.000 boomsoorten op onze planeet. Dat is 14 procent meer dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien zijn er ruim 9000 soorten die nog moeten worden ontdekt, en een derde daarvan is zeer zeldzaam, zo schrijft het team in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Supercomputers

De wetenschappers komen tot deze conclusie door voor bijna elk bos te inventariseren welke bomen er staan. Ze combineerden individuele tellingen van het Global Forest Biodiversity Initiative tot één enorme wereldwijde dataset van boomgegevens, de grootste die tot nu toe bekend is. Hij omvat momenteel meer dan 38 miljoen bomen, verspreid over negentig landen en honderd gebieden.

Een normale computer kan zo’n gigantische dataset niet aan; daarvoor moesten de onderzoekers gebruikmaken van supercomputers en kunstmatig intelligente systemen. Met de resulterende gecombineerde tellingen konden de wetenschappers een uitspraak doen over welke boomsoorten in welk gebied groeien en wat hun verspreiding is.

Hun voorzichtige schatting van het totaal aantal boomsoorten op aarde is 73.274 – momenteel zijn er circa 64.000 soorten bekend. Grofweg 40 procent van de onontdekte boomsoorten bevindt zich waarschijnlijk in Zuid-Amerika. Dit is ook het continent met het hoogste geschatte aantal zeldzame boomsoorten (ongeveer 8200) en het hoogste geschatte percentage van endemische boomsoorten (49 procent).

Boomsoorten en boomaantallen per continent, gebaseerd op gegevens van het Global Forest Biodiversity Initiative. © Jingjing Liang/Purdue University

Gratis diensten

De grootschalige studie toont aan hoeveel boomsoorten er bestaan. Maar het punt dat de 150 wetenschappers vooral willen maken met dit onderzoek is dat al deze bomen ook kwetsbaar zijn. Wereldwijd bedreigt ontbossing en een warmer wordend klimaat de natuurlijke luchtfilters.

En dat terwijl bossen ons veel gratis ‘diensten’ leveren. Ze voorzien ons in de behoefte aan (brand)hout en vezels, zuiveren de lucht, filteren het water en gaan erosie en overstromingen tegen. Ze helpen de biodiversiteit in stand te houden, slaan schadelijke koolstof op, en houden de voedingsstoffen in bodems op peil. We zijn dus zelf het kind van de rekening als boomsoorten in diversiteit en aantallen afnemen.

