Vier verrassende door de mens geëvolueerde dieren

In het metrostelsel van Londen (en andere steden) leeft een muggensoort die is ontstaan doordat mensen al duizenden jaren ondergrondse ruimtes bouwen en bevolken. Op deze plek vol met mensenbloed om op te zuigen en stilstaand water om eitjes in te leggen, is het goed toeven voor Culex pipiens molestus. De mug is inmiddels niet meer in staat tot paren met de bovengrondse mug.