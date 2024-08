Papiersnee: volgens wetenschappers is dit het gevaarlijkste papier

Deense wetenschappers hebben onderzocht welke papiersoort de grootste kans geeft op een papiersnee. Vervolgens maakten ze er een wapen van.

Na een grondig onderzoek hebben drie wetenschappers van de Technische Universiteit van Denemarken ontdekt welke papiersoorten de meeste kans geven op een papiersnee. En wat doe je met die kennis? Juist, dan maak je een eenmalig wapen dat groente, fruit en zelfs sommige vleessoorten kan snijden. Ze beschrijven hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Review E.

Niet te dik, niet te dun

Een papiersnee komt (bijna) altijd onverwachts een doet verrassend veel pijn. Maar lang niet alle papiersoorten zijn even gevaarlijk, tissues of ansichtkaarten zullen bijvoorbeeld weinig bloed hebben vergoten. De wetenschappers gingen daarom op zoek naar de ideale papierdikte voor een papiersnee.

Daarvoor maakten ze gebruik van ballistische gelatine, een weefsel dat erom bekendstaat de huid goed na te bootsen. Vervolgens probeerden ze met verschillende papiersoorten de gelatine te snijden. Ze noteerden onder andere de stevigheid en dikte van het papier en de hoeken waarin werd gesneden.

Niet geheel onverwachts ontdekten ze dat het papier niet te dun moet zijn, anders buigt het eerder dan dat het snijdt. Maar het moet ook niet te dik zijn, want dan wordt de druk over een te groot oppervlak verdeeld.

Sorry KIJK-lezers

Na het testen van alle papiersoorten, kwamen ze op één ideale dikte uit: 65 micrometer. Deze dikte wordt gebruikt voor het papier van kranten en matrixprinters. Maar iets dikker papier kon ook prima vingertoppen laten bloeden, andere boosdoeners waren bijvoorbeeld post-its, kantoorpapier en tijdschriften. (Voor iedereen die de geprinte KIJK leest: Sorry!) Om een snee te veroorzaken moest het papier een lichte hoek maken, 15 graden werkte het best.

Papermachete

Toen de wetenschappers de gevaarlijkste papiersoort hadden gevonden, besloten ze er een wapen van te maken. Ze 3D-printten een tool waar je een stukje matrixprinterpapier in kunt schuiven, waarna het te gebruiken is als een mes. Ze noemden het de Papermachete en die kon komkommers, paprika’s, appels en zelfs kip snijden. Tenminste, totdat het te nat werd, daarna moesten ze het papier vervangen.

Kaare Jensen, een van de onderzoekers, zei dat hij in de toekomst het experiment graag wil herhalen met realistischere, vingervormige materialen, de gelatine was namelijk gewoon plat. “Idealiter zou je enkele proefpersonen willen, maar het is moeilijk om vrijwilligers te vinden.”

Bronnen: Physical Review E, Phys.org