Gevecht tot de dood vereeuwigd na vulkaanuitbarsting

Miljoenen jaren geleden vond er een uniek gevecht plaats tussen een zoogdier en een dinosaurus. Deze worsteling werd abrupt beëindigd door een vulkaanuitbarsting.

Opgravingen in China laten het laatste gevecht zien tussen een zoogdier en een dinosaurus die 125 miljoen jaar geleden, in het Mesozoïcum, elkaar in de haren zaten. Tijdens die worsteling werden ze bedolven onder een hete laag vulkanisch puin. Dit heeft ervoor gezorgd dat we voor het eerst de bijzondere relatie tussen de twee stokoude diersoorten kunnen terugzien. En opmerkelijk genoeg is de dino de prooi van het zoogdier. Een Chinees onderzoeksteam schreef erover in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

Het zoogdier in kwestie is de vleesetende Repenomamus robustus. Het knaagdier was slechts zo’n 50 centimeter lang maar behoorde tot de grootste zoogdieren van zijn tijd. En uit dit fossiel blijkt dat het dier roofde op Psittacosaurus lujiatunensis. Deze herbivoor, die drie keer zo groot was als het knaagdier, liep op twee poten, had een vogelachtige snavel en een kenmerkende staart met lange haren.

Dinosaurusjager

In het fossiel zie je hoe de twee dieren in elkaar zijn verwikkeld. Het knaagdier bovenop met de ene klauw om de bek van de dino, en de andere tegen de ribbenkast. Op de ribbenkast van de dino is één grote tandafdruk te zien, wat volgens de onderzoekers weleens de genadeklap kon zijn geweest. Deze vondst is uniek omdat het voor de eerste keer aantoont dat niet alleen dinosaurussen op dinosaurussen jaagden, maar dat ook sommige zoogdieren dino’s op het menu hadden staan.

Het fossiel waarin het gevecht is vereeuwigd. Beeld: Gang Han.

Eerder al zijn overblijfselen van de Psittacosaurus teruggevonden in de buik van het zoogdier, schrijven de onderzoekers. Het was toen alleen onmogelijk om te bewijzen dat R. robustus de dinosaurus ook daadwerkelijk om het leven had gebracht. Wellicht had hij simpelweg aan het karkas lopen snoepen. Maar na deze ontdekking lijkt de eerste optie volgens de Chinese wetenschappers het meest waarschijnlijk.

Twijfel

Toch is niet iedereen overtuigd van het schouwspel. Sommige onderzoekers suggereren dat de Psittacosaurus al dood had kunnen zijn voordat R. robustus zijn tanden erin had gezet. De auteurs van de studie ontkrachten dit. Als het dier namelijk op de restanten aan het knagen was, zou je veel meer tandafdrukken verwachten. Ook de positie van de dieren heeft toch wel veel weg van een dodelijk gevecht. Een gevecht dat abrupt werd onderbroken en ons dit prachtige fossiel opleverde.

Openingsbeeld: Michael Skrepnick