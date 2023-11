Deze dierenfoto’s zijn uitgeroepen tot de grappigste van 2023

James Moore fotografeerde een kangoeroe die luchtgitaar speelt en mag zichzelf nu de winnaar van The Comedy Wildlife Photography Awards noemen.

Begin oktober waren de finalisten van The Comedy Wildlife Photography Awards al bekend gemaakt, maar vandaag weten we eindelijk ook wie de winnaar is. De hoofdprijs gaat dit jaar naar de Australische Jason Moore voor zijn foto van een kangoeroe die luchtgitaar speelt (zie hierboven).

Hij schoot de foto van de vrouwelijke westelijke grijze reuzenkangoeroe in de buitenwijken van de Australische stad Perth. Moore: “Niet veel mensen weten dat kangoeroes normaal gesproken vrij mak zijn en – als ik eerlijk ben – meestal zelfs een beetje saai. Maar toen ik deze kangoeroe de luchtgitaarhouding zag aannemen, verscheen er meteen een glimlach op mijn gezicht en wist ik dat ik iets heel bijzonders had vastgelegd.” En dat klopt, want hij won de hoofdprijs. Zijn foto versloeg 5300 inzendingen van 1842 deelnemers uit 85 landen.

Dubbele winst

Verder waren er ook zes categorieprijzen te verdelen. De jonge Poolse fotograaf Jacek Stankiewicz wist twee van die prijzen in de wacht te slepen. Met zijn foto van twee groenvinken die lijken te kibbelen won hij niet alleen de juniorprijs, maar ook de publieksprijs. Het is voor het eerst dat een juniordeelnemer de publieksprijs wint.

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Jacek Stankiewicz.

Stankiewicz: “Ik fotografeerde dit tafereel terwijl ik vogels aan het kijken was in het Woud van Białowieża. De jonge groenvink werd nog steeds gevoerd door zijn ouders. Van tijd tot tijd leken de vogels echter ruzie te hebben. Mijn vrienden interpreteren deze scène op twee manieren. 1: Een jong ondeugend kind maakt ruzie met een ouder. 2: Eén kind meldt aan zijn ouder dat zijn broertje iets verkeerd heeft gedaan: ‘kijk, hij heeft het glas van het raam gebroken’.”

De andere foto’s die in de prijzen vielen zie je hieronder

Otter-ballerina

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Otter Kwek

De Singaporese Otter Kwek fotografeerde een slanke otter. Wat ons betreft is die naam in combinatie met deze foto al reden genoeg voor een prijs, maar de jury was vooral te spreken over de ballerinahouding van het dier en beloonde deze foto met de Creatures Under The Water-prijs.

Plotselinge plons

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Vittorio Ricci

Met zijn foto van een mangrovereiger die in het water tuimelt scoorde de Italiaan Vittorio Ricci de Spectrum Photo Creatures Of The Air-prijs.

I believe I can fly







© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Tímea Ambrus

Deze grondeekhoorn lijkt te zijn vergeten dat hij geen vleugels heeft en stort na een hoge sprong ter aarde. Dit vierluik leverde de Oostenrijkse Tímea Ambrus de Amazing Internet Portfolio-prijs op. De jury vond het ook lijken alsof de grondeekhoorn de lucht in springt om tijdens een belangrijke sportwedstrijd een bal te vangen.

Koudwatervrees

De jury bekroonde dit filmpje van Lily Bernau met de videoprijs. Op de beelden zie je hoe een adeliepinguïn zich bedenkt nadat hij een paar stappen in het ijskoude water bij Antarctica heeft gezet.



Zeer hooggeprezen inzendingen

De tien foto’s hieronder wonnen geen prijs maar de jury heeft wel erg om ze moeten lachen en benoemde ze daarom tot hooggeprezen inzendingen.

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Jacques Poulard

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | John Blumenkamp

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Lara Mathews

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Pratick Mondal

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Tzahi Finkelstein

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Wendy Kaveney

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Zoe Ashdown

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Delphine Casimir

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Dakota Vaccaro

© The Comedy Wildlife Photography Awards 2023 | Brian Matthews