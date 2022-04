Gullere donateurs door taalgebruik

Wil je graag donaties ophalen voor een goed doel? Denk dan goed na over je woordkeuze.



Kleine veranderingen in taalgebruik kunnen een groot effect hebben op de hoeveelheid geld die een donateur bereid is te doneren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Wetenschappers van Ohio State University kwamen erachter dat mensen veel vrijgeviger waren wanneer het woordje ‘spend’ (besteden) werd gebruikt dan wanneer het woord ‘give’ (geven) in de tekst werd verwerkt. Ze publiceerden hun onderzoek in het Journal of Consumer Research.

Lees ook:

Inzamelingsactie

Het verschil in betekenis tussen de woorden is klein en ze worden dan ook vaak door elkaar gebruikt. Maar het verschil in opbrengst was allesbehalve klein. Ze vroegen aan 403 proefpersonen wat ze wilden geven aan een Covid-19 inzamelingsactie. Het doel van die actie was om ervoor te zorgen dat gezondheidszorgmedewerkers genoeg beschermend materiaal krijgen.



De groep waarbij het woord ‘give’ gebruikt werd, waren gemiddeld bereid om 40 dollar (omgerekend zo’n 37 euro) te doneren. De groep waarbij ‘spend’ werd gebruikt gaf gemiddeld 94 dollar ofwel dik 89 euro. Meer dan het dubbele. En dat terwijl het woord ‘give’ veel vaker wordt gebruikt door goede doelen, zeggen de onderzoekers. Bij mensen die geen geld maar tijd wilden geven om te helpen, maakte het woordgebruik bijna geen verschil.

Controle

Dat komt volgens de wetenschappers doordat de gulle gever bij het woordje ‘spend’ meer het gevoel heeft controle te hebben over zijn geld. Bij ‘give’ zou het voelen alsof je de controle over je geld volledig bent kwijtgeraakt. Het woord ‘spend’ associeert de lezer juist met rijkdom, kracht en macht. Controle is ook de reden dat donateurs die geen geld maar tijd willen doneren ongeveer even vrijgevig zijn bij zowel ‘spend’ als ‘give’. Ze weten toch wat er met hun bijdrage gebeurt, omdat ze er zelf invloed op hebben. De verschillen in woordkeuze maken dan minder uit.



Hans Hoeken, professor Communicatie aan de Universiteit Utrecht, is wel sceptisch over de studie omdat de proefpersonen niet daadwerkelijk hoefden te betalen en ze zelf een bedrag mochten noemen. “Al die proefpersonen hebben dus verschillende bedragen genoemd; de een misschien 1000 dollar, de ander 50 of 5…. Een paar uitschieters kunnen de uitslagen dus al onbetrouwbaarder maken.”

Bronnen: Journal of Consumer Research, Oklahoma State University

Beeld: Milad Mosapoor/Wikimedia