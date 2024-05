Haal het dubbeldikke zomernummer van KIJK nu in huis!

Het dubbeldikke zomernummer van KIJK ligt nu in de schappen. Met op de cover: de Orange Jumper zwaait af. Dit lees je nog meer.

De J-066 is misschien wel een van de bijzonderste vliegtuigen van de Nederlandse krijgsmacht. Bijna een kwart eeuw lang zorgde deze Orange Jumper ervoor dat de rest van de F-16-vloot up-to-date bleef en veilig kon vliegen. In het zomernummer van KIJK lees je meer over dit legendarische toestel.

Verder in dit nummer:

Hels | KIJK Kort

Bij deze man met prosopometamorfopsie veranderen normale gezichten in duivelse gelaten. En meer

wonderlijk nieuws.

Eigen vlees eerst

Hoewel wij van het idee gruwelen, kwam kannibalisme bij onze voorouders vaak voor.

Extra exotisch | Far Out

Natuurkundigen hebben een exotisch alternatief voor zwarte gaten nog exotischer gemaakt.

Uit balans | Interview

Onze biologische klok raakt verstoord door onze vlugge 24-uursmaatschappij. Chronobioloog Anneloes Opperhuizen pleit voor verandering.

Rampregels

Een treinbotsing, een megabrand, een vliegtuigcrash. Hoe voorkom je dat er chaos ontstaat na zo’n grote ramp? Redacteur Tim Tomassen ging op onderzoek.

Voor en na | In beeld

De acht planeten die ons zonnestelsel rijk is, worden steeds gedetailleerder vastgelegd. Een overzicht van oude en nieuwe platen.

Sta op!

Nederlanders zijn kampioen langzitten volgens een studie van TNO. Hoe komen we aan deze twijfelachtige eer én hoe komen we ervan af?

Bijna klaar? | Wereldprojecten

Voor 2040 moet de bouw van de Sagrada Família zijn voltooid – de basiliek die al meer dan honderd jaar wordt geteisterd door tegenslagen.

Meesterbrein

Zeventig jaar geleden overleed computerpionier Alan Turing na een turbulent leven. Wat waren zijn belangrijkste wapenfeiten?

Seksloos scheppen

Sommige dieren hebben helemaal geen mannetje nodig om zich te vermenigvuldigen. Het hoe en waarom van maagdelijke voortplanting.

Tbc’tje | In 5 minuten

Een eeuw geleden werd het tuberculose-vaccin aan het publiek gepresenteerd. Daarom: alles wat je over deze dodelijke ziekte moet weten in vijf minuten.

Per seconde wijzer

Met één blik op een horloge of wandklok weten we hoe laat het is. Maar wat tijd precies inhoudt? Daar zijn verschillende theorieën over.

Puzzelpret

In een zomernummer hoort iets luchtigs, dachten wij zo. En daarom vier pagina’s vol puzzels – waarmee je ook nog eens kans maakt iets te winnen.

Grensgeval

In laboratoria over de hele wereld worden hersencellen in petrischaaltjes gekweekt. Wat mag wel en wat mag niet met deze klompjes neuronen?

Huishoudhebbeding | Tech-Toys

Samsung lanceert slimme wasmachines uitgerust met AI. En meer gadgets voor oud én jong.

Gescand | In beeld

Sommige dieren vinden we mooier dan andere, maar onder de scan zijn ze allemaal even prachtig.

Tweedehands voer

Jaarlijks wordt er miljoenen kilo’s aan eten weggegooid in Nederland. Zonde: je kunt het ook inzetten voor het maken van plastics, veevoer of zelfs dingen die wij weer kunnen eten.

Vragenuur | KIJK Antwoordt

Zit je met de benen gekruist dit blad te lezen? Je bent niet de enige. Maar waarom zitten we vaak zo? KIJK geeft antwoord op deze en meer vragen.

Achterhaald | Column

Mannen zijn navigatiemeesters, vrouwen kunnen die maar beter volgen – zo menen sommigen althans. Nonsens, zegt Ronald Veldhuizen.

AI-strijd

Nu kunstmatige intelligentie fotorealistische beelden kan produceren, weten we niet meer wat echt is en wat nep. De oplossing? Die zoeken we ook in AI.

