Haal KIJK 3/2024 nu in huis!

De derde KIJK ligt nu in de schappen. Met op de cover: hoe trekt ai zijn conclusies? Wetenschap kraakt de black box.

Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in ons leven. Maar als je geen lening krijgt ‘omdat de computer het zegt’, voel je je natuurlijk nogal onrechtvaardig behandeld. Liever hebben we dan kunstmatige intelligentie die kan uitleggen hoe ze tot haar voorspellingen komt. Gelukkig bestaan daar allerlei technieken voor. In KIJK 3/2024 lees je daar alles over.

Verder in dit nummer:

Woedebeheersing | KIJK kort

Mannen zouden minder agressief gedrag vertonen als ze de tranen van vrouwen ruiken. Hoe dat zit? Je leest het in onze nieuwsrubriek.

Tunnelvisie

Tussen het Duitse Puttgarden en het Deense Rødbyhavn wordt een geul uitgegraven waar de Fehmarnbelt-tunnel moet komen. KIJK bezocht de enorme bouwplaats.

Kiekeboe | Far Out

Er is een kleine kans dat diep in het hart van de zon een zwart gat verscholen zit. Wat voor gevolgen kan dat hebben voor ons aardbolletje?

Labbloed

Stroomt er in de toekomst kweekbloed door onze aderen? Als het aan wetenschappers ligt wel. En dat is vooral goed nieuws voor patiënten met bloedgerelateerde ziektes.

Vechtfossielen | In beeld

Een compleet fossiel vinden is vaak al bijzonder genoeg. Maar een exemplaar dat twee prehistorische dieren laat zien die met elkaar vechten is nog indrukwekkender.

Duizendpoot

Het Nederlandse Damen Shipyards heeft een alleskunner onder de vaartuigen verkocht aan de Portugese marine. In 2026 wordt dit Multi Purpose Vessel opgeleverd.

Idealisten | Interview

Ja, pubers kunnen baldadig zijn. Maar ze zijn ook ontzettend nieuwsgierig en willen de wereld verbeteren, zegt Eveline Crone – dé autoriteit op het gebied van het puberbrein.

Wonderlijk

Mummies zijn voor allerlei doeleinden gebruikt: ze zijn vermalen voor medicijnen en verf, uitgepakt voor een betalend publiek en door CT-scanners gehaald.

Knip- en plakwerk | In 5 minuten

Dankzij CRISPR-Cas kunnen wetenschappers het DNA van levende wezens heel nauwkeurig aanpassen. In deze rubriek kom je alles te weten over deze moderne techniek.

Torentje | Wereldprojecten

Een ambitieus project in Saoedi-Arabië had moeten leiden tot het hoogste gebouw ter wereld. Maar een politieke zuivering en een pandemie gooiden roet in het eten.

Spierballenwerk

Met behulp van brute kracht kunnen onderzoekers op een heel duurzame manier allerlei nuttige moleculen maken. Welkom in de wereld van de mechanochemie.

Huishoudhulp | Tech-Toys

Een CO2-neutrale computer, een drone die rondfladdert als een vogel en een robot die stofzuigt, dweilt én stoomt. Wat wil een mens nog meer?

Boom neemt de benen

Door de opwarmende aarde moeten steeds meer planten verkassen, anders gaan ze het niet redden. Ook in ons land staan er soorten op het punt te verdwijnen.

Veelgestelde vragen | KIJK Antwoordt

Sinds wanneer dragen we kleren? Hoe werkt drijfzand? Waarom zijn er alleen nog maar Amerikanen op de maan geweest? En meer vragen beantwoord.

Slankmaker? | Column

Een citroen, water, een glas en een prikker: volgens influencers zijn dat de ingrediënten voor een platte buik. Ronald Veldhuizen denkt er het zijne van.

Bestel KIJK 3/2024 eenvoudig via de knop hieronder.