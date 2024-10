Wetenschappers bestrijden ziekteverwekkende mug met hennepplant

Onderzoekers gebruiken het extract van de hennepplant als insecticide tegen een gevaarlijke mug.

Naast dat insecten af en toe heel erg irritant zijn, kunnen ze ook ziektes bij zich dragen die gevaarlijk zijn voor de mens. Helaas werken insecticiden niet altijd even goed bij het bestrijden van de hardnekkige beestjes, en is insecticidenresistentie een probleem dat de afgelopen jaren een flinke opmars heeft gemaakt. Vandaar dat onderzoekers wereldwijd bezig zijn met het vinden van alternatieve manieren om besmettingen van insect tot mens te voorkomen.

Makkelijk doelwit

Wetenschappers van de Ohio State University (OSU) hebben nu een veelbelovende ontdekking gedaan met betrekking tot Aedes aegypti, de mug die een grote rol speelt bij het verspreiden van de gele koorts. Deze ziekte veroorzaakt jaarlijks zo’n 60.000 doden, voornamelijk in Afrika en Zuid-Amerika. De onderzoekers gebruikten CBD, een niet-psychoactief extract van de hennepplant dat bekend staat om zijn therapeutische en pijnverzachtende effect bij de mens. Bij insecten heeft dit middeltje een heel ander effect. Met behulp van deze stof wisten ze de larven van de mug binnen 48 uur te doden.

Het onderzoek richtte zich op de bestrijding van de larven en niet de volwassen variant van A. aegypti. Waar de volwassen muggen zich al vliegend snel uit de voeten maken, zijn hun larven een makkelijker doelwit. Deze bevinden zich vaak in stilstaand water, waar ze er zeven tot tien dagen over doen om zich te ontwikkelen. Tijdens deze periode is het mogelijk om de CBD toe te dienen.

Effectief middeltje

De onderzoekers vermaalden gedroogde hennepbladeren tot een fijn poeder en lieten dit in methanol weken om de juiste concentraties van CBD te verkrijgen. Na het verwijderen van de methanol werd het extract samen met hun normale voeding toegediend. De onderzoekers behandelden verschillende muggen met CBD. Een groep met resistentie tegen gangbare synthetische insecticiden en een groep zonder. Voor beide soorten muggen was het extract giftig genoeg om de larven te doden.

Hoewel de hoeveelheid hennepextract die nodig is om vijftig procent van de larven te doden hoger is dan die van sommige synthetische insecticiden, is het lager in vergelijking met andere natuurlijke middelen zoals neem, afkomstig van de neemboom. Alle gebruikte concentraties van CBD resulteerden in honderd procent sterfte bij de larven. Wel duurde dit bij de lagere concentraties langer.

Mug dood, mens blij

CBD is een milieu- en mensvriendelijk alternatief voor andere, schadelijke insecticiden. Chronische blootstelling aan synthetische insecticiden kan bijvoorbeeld leiden tot verschillende soorten kanker en neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, iets waar CBD niet bekend mee is. Hennepplanten zijn vergeleken met andere planten ook relatief duurzaam om te verbouwen en groeien snel. Insecticiden op basis van CBD zouden hierdoor goedkoop geproduceerd kunnen worden.

Voordat dit op grotere schaal toegepast kan worden, moet er volgens de onderzoekers gekeken worden naar het effect van CBD op niet-doelorganismen zoals de honingbij. Wetenschapper Piermarini van OSU benoemt dat het ook belangrijk is om te begrijpen hoe CBD inwerkt op verschillende eiwitten in verschillende diersoorten, en waarom het wel veilig is voor de mens maar niet voor insecten.

Bronnen: MDPI, OSU, CDC

Beeld: Rick Proctor/Unsplash