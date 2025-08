Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: diepzeedieren ontdekt, ons lichaam bereidt zich voor op infecties bij het zien van zieke mensen, en neanderthalers aten maden.

Onderzeeër ontdekt rijke ecosystemen met vreemde zeedieren in de diepste delen van de oceaan

De onderzoekers ontdekten onder andere deze schelpdieren in diepe troggen. Beeld: Institute of Deep-sea Science and Engineering, CAS (IDSSE, CAS).

Chinese onderzoekers daalden met de onderzeeër Fendouzhe af naar een diepte van meer dan 9500 meter. Daar ontdekten ze verrassend diverse ecosystemen met vreemde dieren die hun energie halen uit chemische stoffen die uit de zeebodem sijpelen. Nooit eerder zijn zulke rijke ecosystemen op zo’n grote diepte aangetroffen.

Als je zieke mensen ziet, bereidt het lichaam zich alvast voor op een besmetting – zelfs in VR

Wanneer een ziekteverwekker het lichaam binnendringt, gaan de alarmbellen af en komt het immuunsysteem in actie om de infectie zo snel mogelijk in de kiem te smoren. Maar dan is het eigenlijk al te laat, want de ziekteverwekker is al binnen. Wetenschappers denken daarom dat het lichaam zich kan voorbereiden op een infectie, zelfs voordat die daadwerkelijk plaatsvindt. Een nieuwe studie Nature Neuroscience bevestigt dit en laat zien dat dit effect zelfs werkt in virtual reality (VR).

Neanderthalers aten mogelijk maden – en dat verklaart eigenaardigheden in hun botten

Reconstructie van de eerste neanderthaler van Nederland: Krijn. Beeld: Bart Maat/ANP/AFP/Getty Images.

Neanderthalers staan bekend als fervente vleeseters: van konijnen en hazen tot rendieren en mammoeten. Een nieuwe studie in het tijdschrift Science Advances suggereert nu dat de uitgestorven mensachtige – en nauwe verwant van de moderne mens – zijn dieet aanvulde met maden. En dat inzicht zou een merkwaardig mysterie kunnen oplossen.

