Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Grafeensensors brengen mind control dichterbij

Systemen die een gebruiker in staat stellen om apparatuur met zijn of haar geest te bedienen, zijn natuurlijk fenomenaal en kunnen overal worden toegepast. De eerste ‘mind control-systemen’ zijn er al, maar wetenschappers aan de University of Technology Sydney (UTS) hebben nu nieuwe biosensors ontwikkeld die het bedienen van bijvoorbeeld kunstarmen of robots veel nauwkeuriger maakt.

Zo herken je dat iemand tegen je liegt

Liegt iemand of niet? Mensen beantwoorden die vraag in ongeveer 52 procent van de gevallen goed. Slechts iets beter dan een gok dus. Volgens wetenschappers van onder andere de Universiteit van Amsterdam komt dat doordat mensen op te veel en de verkeerde signalen letten. Dat schrijven ze in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Human Behaviour.

Verklaring voor de onlogische ogen van het sabeltandbuideldier

Soms kom je prehistorische dieren tegen die de evolutie lijken te tarten. Het sabeltandbuideldier is er zo een. Hij bezat hoektanden zo lang dat ze tot ver onder zijn bek uitstaken. Daarmee kon hij alles doden wat op zijn pad lag. Maar zijn ogen waren verre van roofdierachtig; die stonden net als de meeste planteneters aan de zijkant van zijn kop. Toch deerde hem dat absoluut niet in de jacht, stellen paleontologen van het Instituto Argentino de Nivologia en het American Natural History Museum in Communications Biology.

