Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: alcohol en chimpansees, exploderende asteroïden, en de oudste mummies.
Twee glazen bier per dag: chimpansees krijgen veel alcohol binnen door rijp fruit te eten
Wilde chimpansees in Ivoorkust en Oeganda krijgen flink wat alcohol binnen door overrijp fruit te eten. Onderzoekers hebben nu vastgesteld dat het gaat om een hoeveelheid die voor mensen gelijkstaat aan twee glazen per dag. Dat melden ze in het vakblad Science Advances.
Niet te onderschatten risico: exploderende asteroïden
Voor het eerst is de ondergang van een ruimtesteen in de atmosfeer uitgebreid onderzocht. Dat levert interessante inzichten én een waarschuwing op.
De oudste mummies komen niet uit Egypte of Zuid-Amerika, maar uit Azië – en ze werden gerookt
Tussen 12.000 en 4000 jaar geleden mummificeerden jager-verzamelaars in Zuidoost-Azië hun doden. Daarvoor droogden ze hen uit door ze maandenlang boven een vuurtje te plaatsen. De gerookte, uitgedroogde lichamen ontbonden namelijk minder snel. Daarmee is dit het vroegste bewijs voor mummificatie, schrijven onderzoekers in het vakblad PNAS.