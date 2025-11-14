Het beste wetenschapsnieuws van deze week

Een artistieke impressie van explosieve uitbarsting op een ster. Op de achtergrond is een blauwe planeet te zien met een 'staart', wat erop wijst dat de atmosfeer ervan wordt weggeblazen. Beeld: Olena Shmahalo/Callingham et al.

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een getransplanteerde varkensnier, mysterieuze gaten in Peru, en een gigantische explosie op een nabije ster.

Getransplanteerde varkensnier functioneert twee maanden in hersendode ontvanger

Beeld: wildpixel/iStock/Getty Images.

In een academisch ziekenhuis in New York heeft een hersendode man een getransplanteerde varkensnier ontvangen. Twee maanden lang konden artsen de immuunrespons van het lichaam monitoren. Zo’n lange termijn is nog niet eerder voorgekomen.

Nieuwe studie onthult: deze mysterieuze gaten in Peru waren lokale vlooienmarkt

Mysterieuze gaten op een berg in Peru. Beeld: Robert Shippee/photo reproduced courtesy of the American Natural History Museum.

Monte Sierpe, ook wel bekend als de Band of Holes, laat archeologen al jaren achter hun oren krabben. Zo’n 5200 gaten van één tot twee meter breed en een halve tot één meter diep liggen keurig op een rij in de Pisco-Vallei in het Andesgebergte. In 1933 werden foto’s van de gaten gepubliceerd door National Geographic (zie de foto bovenaan dit artikel). Sindsdien wordt er gezocht naar hun betekenis.

De gaten zijn allemaal met de hand uitgegraven, en zoals gezegd ook keurig uitgelijnd. Dat moet een reden hebben, maar welke? Volgens een nieuwe theorie werd er op deze locatie veelvuldig gehandeld

Voor het eerst een gigantische explosie op een nabije ster gezien

Een artistieke impressie van explosieve uitbarsting op een ster. Op de achtergrond is een blauwe planeet te zien met een ‘staart’, wat erop wijst dat de atmosfeer ervan wordt weggeblazen. Beeld: Olena Shmahalo/Callingham et al.

Op de zon vinden regelmatig explosieve uitbarstingen plaats, waarbij gigantische wolken van heet plasma de ruimte in worden geslingerd. Zo’n plasmawolk – een coronale massa-ejectie (CME) – bestaat uit elektrisch geladen deeltjes die de drijvende kracht zijn achter ruimteweer. Wanneer deze deeltjes bijvoorbeeld botsen op het magneetveld van de aarde en de bovenste lagen van onze atmosfeer, veroorzaken ze het noorder- en zuiderlicht.

Hoewel zulke CME’s vaak voorkomen op de zon, hadden astronomen ze nog nooit gespot op andere sterren. Daar is nu verandering in gekomen, schrijven onderzoekers in Nature.

