Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: een vulkaanuitbarsting en de Zwarte Dood, de Bende van Nijvel, en de zevende genezing van hiv ooit.

Hoe een vulkaanuitbarsting mogelijk de Zwarte Dood naar Europa bracht

Volgens een nieuwe studie zorgde een vulkaanuitbarsting voor een kettingreactie aan gebeurtenissen die uiteindelijk de Zwarte Dood naar Europa brachten.

Hoe zit dat?

Wat ging er schuil achter de gevreesde Bende van Nijvel?

Tussen 1982 en 1985 vond in België een serie roofovervallen plaats die in totaal 28 mensen het leven kostte. Hoewel het onderzoek naar de zogenoemde Bende van Nijvel vorig jaar formeel werd gesloten, onderzoekt justitie nu toch een nieuw spoor.

Daarbij wordt het lichaam van de overleden moeder van de Franse gangsterbroers Xavier en Thierry Sliman opgegraven. Justitie gaat haar DNA vergelijken met DNA-sporen die zijn aangetroffen tijdens het onderzoek. Zo kan worden achterhaald of het gevonden DNA van de broers is. Een paar jaar terug schreven we een verhaal over de Benden van Nijvel.

Dat kun je hier nu gratis lezen

Zevende persoon ooit genezen van hiv – op een onverwachte manier

Hiv (geel) infecteert een menselijke immuuncel. Beeld: National Cancer Institute.

Een hiv-infectie werd lange tijd als ongeneesbaar beschouwd, maar in 2007 bleek een Amerikaanse man na een stamceltransplantatie toch in langdurige remissie te zijn. Sindsdien zijn er nog vijf andere succesverhalen na een stamceltransplantatie. In Nature schrijven onderzoekers nu dat ook een zevende persoon is genezen, maar op een net iets andere manier. En dat stemt hoopvol.

Lees verder