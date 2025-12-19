Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: bizarre exoplaneet ontdekt, waarom fentanyl zo dodelijk is, en dé wetenschappelijke doorbraak van het jaar.

Exoplaneet met bizarre atmosfeer ontdekt: astronomen staan voor een raadsel

De bizarre citroenvormige exoplaneet links en de pulsar rechts. Beeld: NASA/ESA/CSA/Ralf Crawford (STScI).

Wetenschappers hebben een mysterieuze exoplaneet ontdekt (een planeet buiten ons zonnestelsel). PSR J2322-2650b, zoals hij is genoemd, heeft namelijk een atmosfeer die voornamelijk bestaat uit helium en koolstof – iets wat nog nooit eerder is gezien. “Ik herinner me dat we, nadat we de gegevens hadden verzameld, allemaal reageerden met: ‘Wat is dit in hemelsnaam?’”, zegt onderzoeker Peter Gao in een persbericht van de NASA. Het is een raadsel hoe de exoplaneet gevormd kan zijn.

Wat maakt de drug fentanyl zo dodelijk?

Popster Prince is één van de bekendste slachtoffers van fentanyl; hij overleed in 2016 aan een overdosis. De krachtige pijnstiller is het relatief goedkope, synthetische neefje van heroïne. Het behoort tot de opioïden, stoffen die in de hersenen dezelfde werking hebben als morfine, heroïne en codeïne. Omdat fentanyl zo’n 80 tot 100 keer sterker is dan morfine schrijven artsen het middel voor bij ernstige pijn. Maar de drug vormt in de Amerikaanse straten een steeds groter probleem en jaarlijks sterven er tienduizenden Amerikanen aan een fentanyloverdosis.

Wat maakt fentanyl zo gevaarlijk?

De snelle groei van hernieuwbare energie is dé doorbraak van het jaar volgens vakblad Science

Beeld: Chunyip Wong/Getty Images.

Traditioneel sluit het wetenschappelijke tijdschrift Science het jaar af door de Breakthrough of the Year te kiezen. Dit jaar koos de redactie voor de snelle groei van hernieuwbare energie.

