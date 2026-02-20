Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: waarom hebben een mensen een kin, het zwangerschapsbrein, een nieuwe diabetesbehandeling en sneeuwpoppen in de ruimte.

Nederlands onderzoek: tweede zwangerschap verandert brein op een unieke manier

Puur op basis van de veranderingen in het brein, kun je opmaken of iemand een eerste of tweede zwangerschap achter de rug heeft. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onder meer Elseline Hoekzema van het Amsterdam UMC. Zij werkte tien jaar geleden ook al mee aan het onderzoek dat het eerste bewijs leverde voor het zwangerschapsbrein. Welke sporen laat een tweede zwangerschap na? En welke gevolgen heeft dat voor moeders?

Mensen zijn de enige primaten met een kin – we weten nu eindelijk waarom

Beeld: Morsa Images/Getty Images.

Mensen zijn de enige primaten met een kin, zelfs chimpansees hebben er geen. Ook uitgestorven en nauwverwante mensachtigen, zoals neanderthalers, hadden geen kin. Wetenschappers vragen zich daarom al lang af waarom de moderne mens – Homo sapiens – dit unieke gezichtskenmerk wel heeft. Vier antropologen komen nu met een mogelijke verklaring.

Waarom lijken zoveel objecten in de ruimte op sneeuwpoppen?

Beeld: NASA.

Nog voorbij de buitenste planeet van ons zonnestelsel, Neptunus, ligt de Kuipergordel. Deze gigantische ringvormige regio huisvest miljarden komeetachtige objecten die bestaan uit rotsen en ijs. Het is ook de thuisbasis voor dwergplaneten zoals Pluto.

Veel objecten in de Kuipergordel zijn overgebleven planetesimalen: rotsachtige of ijzige objecten die zijn gevormd toen de zon nog jong was. Als planetesimalen samenklonteren, kunnen ze uitgroeien tot planeten. Alle planeten in ons zonnestelsel zijn hun leven op deze manier begonnen.

Opvallend genoeg bestaat ongeveer één op de tien planetesimalen in de Kuipergordel uit twee ronde objecten die met elkaar verbonden zijn, waardoor ze een beetje op een sneeuwpop lijken. Astronomen vragen zich al een tijdje af hoe deze zijn gevormd. Onderzoekers van Michigan State University komen nu met een mogelijke verklaring.

Waarom je in de bergen minder kans hebt op diabetes – en hoe dat een nieuwe behandeling kan opleveren

Ieder lichaam heeft glucose (suiker) nodig om te kunnen functioneren. Maar bij mensen met diabetes kan het lichaam een overschot aan suiker niet goed verwerken, wat veel problemen veroorzaakt. Opmerkelijk genoeg komt diabetes haast niet voor onder groepen mensen die op grote hoogte leven. Hoe kan dat? Mogelijk doordat rode bloedcellen onder deze omstandigheden massaal glucose opslurpen.

