KIJK op de wereld: verrassingen in Arizona

Iedere zondag vind je op onze website de mooiste en interessantste satellietfoto’s van de aarde. Deze week: een mysterieuze driehoek in Arizona.

Als je in Google Earth naar hartje Arizona vliegt, kom je allerlei bijzondere verrassingen tegen. Een kilometer of twaalf ten westen van deze driehoek ligt bijvoorbeeld een enorm testcentrum voor auto’s. En dan niet van een red-blooded American autobouwer als Chrysler of Ford, maar van het nogal Japanse Toyota.

Schuif je naar het zuidoosten, dan beland je boven de stad Surprise. Pal naar het zuiden doemt midden in de woestijn ineens een soort groene oase op. Het blijkt de Sun City Festival Retirement Community te zijn; een speciale stad voor ouden van dagen.

Driehoek

En deze mysterieuze driehoek? Die stamt uit 1942 en heet het Luke Auxiliary Field #4 (Aux 4). Er waren in totaal acht van dit soort ‘bijvelden’ rond Luke Air Force Base en ze werden gebruikt om in razend tempo piloten op te leiden voor de P-40-jachtvliegtuigen.

Na de Tweede Wereldoorlog is alleen bijveld nummer 1 (10 kilometer naar het zuidoosten) aangepast voor straaljagers. Het maakt nog steeds deel uit van de basis waar tegenwoordig F-35-vliegers worden opgeleid.

Beeld: Google Earth