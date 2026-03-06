Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: mos speelt cruciale rol in FBI-zaak, een kernfusiereactor die veel tritium kan produceren, en mieren die CO 2 uit de lucht halen.

Botanist weet met zijn kennis over mos een FBI-zaak op te lossen

Beeld: Field Museum.

In 2009 werd de Amerikaanse staat Illinois opgeschud door een schandaal: medewerkers van de begraafplaats Burr Oak Cemetery bleken al jaren menselijke resten op te graven en ergens anders te dumpen, zodat ze het graf opnieuw konden verkopen. Een beetje mos dat bij de menselijke resten was gevonden, vormde een belangrijk bewijsstuk in de zaak. Matt von Konrat, hoofd van de botanische collecties bij het Field Museum in Chicago, beschrijft zijn onderzoek in het vakblad Forensic Sciences Research.

Tritiumprobleem opgelost? Britse kernfusiereactor kan eigen brandstof produceren

Met deze machine doet First Light Fusion onderzoek naar kernfusie. Beeld: First Light Fusion.

Kernfusie heeft de belofte om op een schone en veilige manier heel veel stroom te produceren. Dit is iets voor de verre toekomst, maar de eerste commerciële kernfusiereactor lijkt wel steeds dichterbij te komen. Toch zijn er nog een aantal hordes die genomen moeten worden, waaronder het gebrek aan tritium, een van de benodigde brandstoffen. Het Britse bedrijf First Light Fusion claimt daar nu een oplossing voor te hebben.

Mieren zetten CO2 om in een stenen pantser – wat kunnen wij daarvan leren?

De mierensoort Sericomyrmex amabilis kan koolstofdioxide uit de lucht omzetten in een steenachtig mineraal. Beeld: Mason S./iNaturalist.

Wetenschappers hebben mieren ontdekt die CO 2 uit de lucht vangen en omzetten in een stevig mineraal dat ze verwerken in hun pantser. Kunnen we hun methode gebruiken om zelf ook CO 2 uit de lucht te halen en zo de opwarming van de aarde af te remmen?

