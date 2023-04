Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: robothand kan veel verschillende (breekbare) voorwerpen oppakken, plant maak insectenferomonen aan, en James Webb kiekt een gedetailleerde foto van Cassiopeia A.

Eitje pakken? Deze robot draait zijn hand er niet voor om

Beeld: Universiteit van Cambridge

Regelmatig worden er nieuwe robots ontwikkeld, de één nog handiger dan de ander. Maar waar ze allemaal nog niet aan kunnen tippen, is de behendigheid en het aanpassingsvermogen van de menselijke hand. Zelfs de meest geavanceerde robots van vandaag zijn niet in staat om manoeuvres uit te voeren die voor kleine kinderen, nou ja, kinderspel zijn. Zo weten mensen bijvoorbeeld instinctief met hoeveel kracht ze een ei moeten optillen. Voor een robot is zo’n simpele taak een hele uitdaging: te veel kracht en het ei breekt, maar te weinig kracht en het valt op de grond.

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben daar nu vooruitgang in geboekt

Plant ruikt naar sexy mot

De rupsen van motten vormen nogal eens een probleem voor tuinbouwkassen. Ze vreten aan de bladeren, jonge scheuten, vruchten en bloemknoppen. Tuinders gebruiken dan ook vaak chemische bestrijdingsmiddelen om dit tegen te gaan. Helaas zijn deze pesticiden giftig voor mens en dier. Onderzoekers van het Engelse Earlham Institute hebben nu een natuurlijk alternatief uitgevonden: het seksferomoon van de mot, gemaakt door tabaksplanten.

Hoe lost dat het vraatprobleem op?

James Webb brengt Cassiopeia A ongekend gedetailleerd in beeld

Beeld: NASA, ESA, CSA, D. D. Milisavljevic (Purdue), T. Temim (Princeton), I. De Looze (Ghent University). Image Processing: J. DePasquale (STScI)

Cassiopeia A is een overblijfsel van een ontplofte ster op zo’n 11.00 lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Cassiopeia. Het licht van de explosie is sinds zo’n 340 jaar zichtbaar op onze blauwe bol en is het jongst bekende overblijfsel van een supernova in ons melkwegstelsel. Een nieuw, gedetailleerd beeld dat een internationaal team van sterrenkundigen met de James Webb-ruimtetelescoop maakte, biedt een unieke kans om meer te leren over het kosmische stof dat vrijkomt bij supernovae en de bouwsteen is voor planeten.

Lees meer over deze prachtplaat