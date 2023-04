Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: het mysterieuze Tully-monster, wat zijn paramilitaire groepen, en de slag om Waco.

Wat gebeurt er als je muizen in een enorme ruimte zonder roofdieren zet en ze onbeperkt toegang tot eten en drinken geeft? Iets gruwelijks. Diederik en Laurien behandelen deze en nog meer dierproeven én alternatieven. Want anno 2023 is het wel een beetje van de zotte dat we nog steeds op dieren experimenteren. Wetenschapper Andries van der Meer vertelt ons hier meer over. Klinkt interessant? Luister dan nú naar de vierde aflevering van KIJK: Het Experiment!

Het Tully-monster was toch géén gewervelde

Beeld: Sean McMahon/Yale University

Ogen op steeltjes, een slurfachtig uitsteeksel met scherpe tandjes aan het uiteinde. Het 20 centimeter lange Tully-monster was 300 miljoen jaar geleden een vreemd aanzicht in de modderige bodems van de hedendaagse Noord-Amerikaanse kust. Paleontologen stonden voor een raadsel, want door de bizarre anatomie was hij moeilijk te classificeren. Was het schepsel een gewervelde of niet? Een onderzoeksgroep van de Universiteit van Tokyo komt nu in het tijdschrift Palaeontology met het verlossende antwoord.

Wat zijn paramilitaire groepen, zoals die in Sudan?

Beeld: Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0

“Een paramilitaire groep is een eenheid die georganiseerd is als een militaire organisatie, maar maakt geen deel uit van de officiële strijdkrachten van een land”, vertelt Frederik Mertens, strategisch analist bij The Hague Centre for Strategic Studies. Zulke groepen hebben vaak militaire training gehad, dragen een uniform en zijn gewapend.

Zijn paramilitare organisaties altijd gevaarlijk? Zijn ze er in Nederland (geweest)? Waarom zorgt de RSF nu voor gewapende conflicten in Sudan?

De slag om Waco: hoe een overtreding uitliep op een bloedbad

Beeld: Greg Smith/Corbis/Getty Images

Dertig jaar geleden, op 19 april 1993, vielen Amerikaanse eenheden met grof geweld een onderkomen van een zwaarbewapende sekte binnen. De gevolgen waren dramatisch. Maar maakten de FBI en de ATF zich daarmee schuldig aan massamoord?

