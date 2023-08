Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: wie was Lewis Strauss, Familie Henrietta Lacks treft eindelijk schikking, en het grootste dier ooit.

Wie was Lewis Strauss uit de film Oppenheimer?

Beeld: Bettmann/Getty Images.

Grote kans dat je de film over ‘de vader van de atoombom’ al hebt gezien. (Zo niet, ga dat doen, maar lees eerst het artikel over de geniale natuurkundige in KIJK 8/2023.) In de biopic, die wereldwijd 174 miljoen dollar opbracht in het openingsweekend, zien we hoe J. Robert Oppenheimer de briljantste wetenschappers in de woestijn van Los Alamos bij elkaar kreeg om de eerste atoombom te bouwen.

Maar de film toont ook de hoorzitting over Oppenheimer in 1954, die op aandringen van Lewis Strauss werd gehouden. De reden: de fysicus hield er in de ogen van de FBI en de onderzoekscommissie te linkse ideeën op na en hij moest worden weggehouden bij staatsgeheimen. Dat lukte. Oppenheimer verloor zijn veiligheidsstatus en werd opeens bestempeld tot persona non grata.

Wie was deze Strauss en waarom had hij zoveel invloed?

Familie van Henrietta Lacks treft eindelijk schikking

Beeld: Jonathan Newton/The Washington Post via Getty Images.

Thermo Fisher Scientific, leverancier van laboratoriumbenodigdheden, heeft een schikking getroffen in een rechtszaak die was aangespannen door de nabestaanden van Henrietta Lacks. Lacks stierf in 1951 aan de gevolgen van baarmoederhalskanker en met de tumorcellen, die destijds bij haar zijn weggehaald, wordt nog altijd biomedisch onderzoek verricht. Thermo Fisher Scientific leverde jarenlang de cellijn aan laboratoria en heeft daar miljarden aan verdiend, terwijl de familie geen cent terugzag.

Een schrijnend verhaal

Prehistorische walvis was mogelijk grootste dier ooit

Beeld: Albert Gennari.

Het grootste dier op aarde is zonder twijfel de blauwe vinvis. Een mannetje van deze soort weegt al gauw ruim 150.000 kilogram en is bijna 35 meter lang. Maar is hij ook het grootste wezen dat ooit heeft geleefd, zoals nu vaak gedacht? Een internationaal onderzoeksteam, onder leiding van Eli Amson van het Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, denkt van niet. Het gedeeltelijke skelet van Perucetus colossus toont aan dat deze prehistorische walvis misschien wel de allergrootste ter aarde ooit was.

Het dier woog misschien wel 340 ton