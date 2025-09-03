Hij is er weer: de KIJK-scheurkalender voor komend jaar!

Het leukste wetenschapsblad van Nederland maakt naast reguliere edities ook ieder jaar een scheurkalender. En die is vanaf nu te koop.

De kruidnoten – al dan niet met een chocoladelaagje – liggen inmiddels in de winkel. Over drie maanden is het namelijk alweer tijd voor pakjesavond, en staat het nieuwe jaar op de stoep. En een nieuw jaar vraagt om een nieuwe scheurkalender – voor op je bureau of op het toilet.

KIJK-scheurkalender 2026

Wie KIJK leest, is nieuwsgierig naar de wereld om zich heen én heeft dan ook heel veel vragen. Altijd al willen weten of je echt 2 liter water per dag moet drinken? Waarom nieuwe auto’s geen mistlampen hebben? Of hoe een airco werkt? In de populaire KIJK-scheurkalender beantwoorden we deze en tal van andere vragen. En hij ligt nu al in de schappen. Leuk om cadeau te geven of om zelf in huis te halen.

Bestel de KIJK-scheurkalender 2026 hier voor 16,99 euro, en word elke dag een beetje wijzer.