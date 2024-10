Hoe creëer je een genetisch gemodificeerd varkenshart?

De 57-jarige David Bennet was begin 2022 de eerste mens ooit die een donorhart van een varken kreeg. Om te voorkomen dat het lichaam van de Amerikaan het hart zou afstoten, werd er een genetisch gemodificeerd exemplaar gebruikt dat een paar mensengenen bevatte. Trouwe KIJK-lezer Corrie Visser vraagt zich af hoe het mogelijk is om het DNA van alle cellen in een varkenshart aan te passen.

Het erfelijk materiaal in de biljoenen cellen van een varken is identiek. Dit DNA bestaat uit duizenden genen waarin alle eigenschappen van het dier zijn versleuteld, zoals de oogkleur en weerstand tegen ziektes. Om het varkenshart beter geschikt te maken voor transplantatie, moest het uit een varken met aangepaste genen komen.

Embryo’s

Wetenschappers selecteerden daarvoor varkensembryo’s die maar uit één of enkele cellen bestaan. Op sommige plekken in het DNA knipten ze stukjes weg, zoals genen die een heftige immuunreactie veroorzaken. Op andere plekken voegden ze mensengenen toe om de kans op acceptatie van het donororgaan te vergroten. De genetisch gemodificeerde embryo’s ontwikkelden zich uiteindelijk tot biggetjes waarvan alle lichaamscellen het aangepaste erfelijk materiaal bezaten, inclusief die van het hart.

Helaas overleed Bennet twee maanden later alsnog, doordat het hart geïnfecteerd bleek met een virus. Ondanks deze tragische wending was zijn transplantatie een belangrijke stap voorwaarts in de wetenschap.

Tekst: Judith Neimeijer

Beeld: Little Blue Wolf Productions/Getty Images