IJsberen leveren miljoenen kilo’s voedsel aan andere dieren

IJsberen zijn slordige eters. Ze sleuren hun prooien vanuit het water op het zee-ijs en beginnen aan hun maaltijd. Maar ze eten niet de hele prooi op en laten de resten gewoon liggen. Onderzoekers van onder meer de San Diego Zoo schrijven in vakblad Oikos dat een groot netwerk van aaseters hier dankbaar gebruik van maakt.

Jaarlijks laten ijsberen naar schatting 7,6 miljoen kilo aangevreten prooi achter. Door de literatuur door te spitten, ontdekten de onderzoekers dat er ten minste elf gewervelde diersoorten zijn die van dit aas profiteren, waaronder poolvossen, sneeuwuilen en raven. Ze identificeerden nog eens acht soorten die mogelijk ook van de kadavers eten, maar waarvan nog niet voldoende is onderzocht hoe vaak die dat daadwerkelijk doen.

IJsberen vormen hiermee een cruciale link tussen mariene en terrestrische ecosystemen. Door bijvoorbeeld te jagen op zeehonden en het kadaver vervolgens achter te laten, brengen ze een aanzienlijke hoeveelheid energie van het water naar het ijsoppervlak, waar het beschikbaar wordt voor andere dieren.

“Onze bevindingen kwantificeren voor het eerst de enorme rol die ijsberen spelen als voedselleverancier voor andere soorten”, zegt hoofdonderzoeker Holly Gamblin in een persbericht. “Wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt, is dat er geen andere diersoort is die de jachttechniek van de ijsbeer kan evenaren, waarbij ze hun prooi uit het water naar het zee-ijs slepen en aanzienlijke resten achterlaten waar andere diersoorten van kunnen profiteren.”

Eerdere onderzoeken hebben bewezen dat het opwarmende klimaat en het smeltende zee-ijs grote bedreigingen zijn voor ijsberenpopulaties. Dit nieuwe onderzoek laat volgens de onderzoekers zien dat een daling van het aantal ijsberen niet alleen impact zal hebben op het voorbestaan van de soort zelf, maar ook op de andere pooldieren die afhankelijk zijn van het voedsel dat ze achterlaten.

“Onze bevindingen wijzen erop dat de gedocumenteerde afname van het aantal ijsberen in twee subpopulaties al heeft geleid tot een jaarlijks verlies van meer dan 300 ton aan voedsel voor aaseters”, zegt onderzoeker Nicholas Pilfold. Volgens de onderzoekers benadrukken de resultaten dan ook de urgentie van maatregelen om ijsberen te beschermen.

