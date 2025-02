Unieke beelden: ijsbeerwelpjes verlaten hun hol 

Een team van onderzoekers heeft een zeldzaam fenomeen vast weten te leggen: ijsbeerwelpjes die samen met hun moeder voor het eerst hun hol verlaten.

Aan de beelden ging een hoop werk vooraf. Allereerst moesten ijsbeermoeders worden uitgerust met een halsband die te tracken is via satellieten. Daarvoor moest het dier uiteraard eerst worden verdoofd, anders krijg je die halsband nooit om.

Door de locatie van de ijsberen in de gaten te houden, konden op strategische locaties cameravallen worden geplaatst. Gedurende zes jaar hielden de onderzoekers dertien verschillende holen in de gaten.

Zo hoopten de onderzoekers meer te weten te komen over ijsbeergedrag, maar ook bewegende beelden te maken van ijsbeerwelpjes die uit hun hol kruipen. En dat is gelukt, zoals je in de video onderaan dit bericht kunt zien.

IJsbeerholen zijn moeilijk te zien

Dat dergelijke beelden zo zeldzaam zijn, heeft te maken met het feit dat ijsbeerholen niet zo makkelijk te vinden zijn. IJsberen bouwen hun huis op afgelegen plekken onder de sneeuw. Daarnaast moet je het moment ook goed timen. Ze verlaten namelijk niet op vaste tijden hun hol.

Deze onderzoekers zagen bijvoorbeeld dat sommige ijsberen maar één minuut hun koppie naar buiten staken, terwijl anderen urenlang buiten liepen voor ze weer de veiligheid van het nest opzochten.

Ze verlieten ook niet allemaal op hetzelfde moment voorgoed hun hol. De ene familie verbleef er twee dagen, andere ijsberen bleven maar liefst 31 dagen onder de grond. Ook bleek niet iedere ijsbeerfamilie honkvast. Er zaten moeders bij die hun kroost van het ene naar het andere hol brachten.

IJsbeerwelpjes afhankelijk van moeder

De onderzoekers hebben in de zes jaar van hun onderzoek een hoop waardevolle informatie opgedaan, die kan helpen ijsberen te beschermen. Met name de kwetsbaarheid van de welpjes is nog duidelijker geworden.

Zo zijn ze ontzettend afhankelijk van hun moeder. In maar 5 procent van de gevallen spotten de onderzoekers de welpjes zonder hun moeder. In Spitsbergen, waar de video is opgenomen, blijven de baby’s 2,5 jaar lang bij haar.

De meeste welpjes worden rond Nieuwjaar geboren en blijven tot februari of april in hun hol, afhankelijk van de regio. In die tijd groeien ze uit van een haarloos en blind wezentje, tot een kleine ijsbeer van zo’n 10 kilo.

Een ijsbeerhol. Beeld: BJ Kirschhoffer/Polar Bears International.

IJsbeer staat onder druk

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst de helft van de ijsbeerbaby’s nooit volwassen wordt. Dit zet een grote druk op het voortbestaan van de soort en onderstreept het belang van dit nieuwe onderzoek. Hoe meer we weten over het nestgedrag, hoe beter.

“IJsbeermoeders hebben steeds meer moeite om zich voort te planten vanwege klimaatverandering”, vertelt hoofdonderzoeker Louise Archer. “En ze krijgen waarschijnlijk met steeds meer obstakels te maken nu de menselijke voetafdruk groter wordt in de Arctische regio’s.”

Daardoor blijven steeds minder plekken over waar ijsberen ongestoord en ongezien een hol kunnen bouwen. Ook lijken de welpjes in Spitsbergen eerder het hol te verlaten dan voorheen. Dat zou hun overleving ook kunnen bemoeilijken, omdat ze minder tijd hebben om zich te ontwikkelen voordat ze het zee-ijs optrekken.

Kijk hoe ijsbeerwelpjes uit hun hol kruipen

In deze video is duidelijk te zien hoe de kleintjes onder de sneeuw vandaan komen en richting hun moeder rennen.

