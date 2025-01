Kunnen insecten mest maken door plastic te eten?

Wat kunnen we doen om van ons overtollig plastic af te komen? Onderzoekers hebben iets nieuws bedacht: insecten er mest van laten maken.

Dat het consumeren van dierlijke producten schadelijk is voor het milieu en klimaat, is geen nieuws meer. Maar de wereldbevolking blijft groeien en al die lichamen hebben eiwitten nodig. Daar zijn oplossingen voor. Je kunt plantaardig gaan eten of… insecten consumeren.

Dat is nog niet megapopulair, maar er wordt door verschillende instanties hard aan gewerkt om het eten van insecten toegankelijker te maken. In Frankrijk staat inmiddels de grootste insectenfarm ter wereld. Daar groeien zo’n 3 biljoen (!) meelwormen.

Wat als we die insecten niet alleen als voedsel kunnen gebruiken, maar ook ons plasticprobleem zouden kunnen laten oplossen? Dat klinkt haast te mooi om waar te zijn, maar volgens onderzoekers van de Spaanse Universiteit van Castilla-La Mancha en de Australische University of Newcastle kan het. Zij publiceerden hun onderzoek in Environmental Science and Ecotechnology.

Voordelen van insectenfarms

Dat insecten kunnen groeien door ons afval op te eten, is al langer bekend. Voedselresten, mest, zemelen, de wrongel van sojabonen, insecten zijn er gek op. Zo helpen insectenfarms ons niet alleen aan voedsel, maar komen we ook heel circulair van ons afval af.

Als kers op de taart produceren insecten frass. Dat is een mengsel van onder meer insectenuitwerpselen en onverteerd voedsel. Het resultaat is een soort mest, dat weer gebruikt kan worden om planten te laten groeien.

Er wordt ook al geëxperimenteerd met een plasticdieet voor insecten. Sommige kevers bijvoorbeeld, kunnen plastic metaboliseren. Dat is op zich mooi, maar in hun frass zitten wel een hoop microplastics. Dat maakt de insectenmest ongeschikt voor de agricultuur. Je wilt immers geen plastic over de akkers verspreiden. Voor dit probleem zochten de Australische en Spaanse onderzoekers een oplossing.

Insectenmest van plastic

Hoewel het onderzoek puur hypothetisch is, is het idee veelbelovend. De wetenschappers ontwikkelden een model waarbij meelwormen een dieet van plastic voorgeschoteld krijgen. De insectenmest met microplastics die dan ontstaat, kan door middel van verhitting omgezet worden in biochar, een houtskoolachtige stof die gebruikt wordt als bodemverbeteraar.

De tweede stap is de larven van de zwarte soldatenvlieg organische resten voorschotelen, zoals voedselresten. Zij creëren een nutriëntrijke substantie, vol met koolstof en stikstof. De eerder gemaakte biochar wordt vervolgens gecomposteerd met deze rijke compost van de larven.

Als dit lukt, sla je meerdere vliegen in één klap. Het plasticprobleem wordt opgegeten door insecten, hun mest kan gebruikt worden voor de groei van nieuwe planten en de insecten zelf dienen als voedselbron.

Toekomstmuziek?

Zoals gezegd is deze gang van zaken nog niet operationeel. Het is een verkennend onderzoek, waarbij de mogelijke voor en nadelen op een rij worden gezet. Het is bijvoorbeeld nog niet helemaal zeker hoeveel plastic een meelworm precies kan verwerken. Daarnaast kan een insect niet van plastic alleen leven, dan komt hij voedingsstoffen tekort. Al met al is het een veelbelovend idee, maar wel een dat nog in de kinderschoenen staat.

Een andere manier om plastic te hergebruiken, is om er spoorbielzen van te maken. Daar zijn de Finnen al redelijk ver mee.

Beeld: Julia Filirovska/Pexels

Bron: Environmental Science and Ecotechnology