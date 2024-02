Is er alien-DNA op aarde?

Sommige mensen – en wetenschappers – geloven dat er alien-DNA op aarde te vinden is. Columnist en mythbuster Ronald Veldhuizen noemt het sensatiezucht.

Buitenaardse wezens begeven zich al onder ons. Volgens de een zijn het reptielen. Die vermommen zich dan stiekem als president Joe Biden, geldschieter George Soros en, ach, waarom niet, minister Hugo de Jonge. Volgens de ander kapen aliens de lichamen van alledaagse mensen, zoals je buren. Die wandelen onwetend rond met alien-DNA in hun lijf. Hybrides, zeg maar.

Bizar onderzoek

Oké, oké: dit is allemaal zo belachelijk dat het eigenlijk niet eens het bespreken waard is. Maar al dit soort gekkigheid heeft een wetenschappelijke voedingsbodem. Want over DNA, evolutie en buitenaards leven durven wetenschappers heel wat te speculeren. Tot op het twijfelachtige af.

Het toppunt daarvan is een bizar onderzoek in Progress in Biophysics and Molecular Biology, waarin astrobiologen beweren dat octopussen eigenlijk aliens zijn. De dieren zitten zo gek in elkaar, ook qua DNA, dat hun evolutie een buitenaards zetje moet hebben gekregen. Om precies te zijn bracht een meteoriet zogenaamd alien-DNA op aarde dat zeedieren infecteerde. Dat zou verklaren waarom er op aarde zo’n 540 miljoen jaar geleden ineens óveral complexe dieren rondzwommen en -kropen, terwijl vóór die tijd het leven uit niet veel meer bestond dan plakjes microben.

Lui argument

Je moet als onderzoeker zoiets maar durven beweren, zonder enig bewijs. Zeggen dat aliens moeiteloos kunnen inmengen met die aardse biologie, betekent ook dat je moet aannemen dat de biologie in het heelal overal in het universum hetzelfde werkt. Maar alle kennis over biologie tot nu toe komt van maar één planeet, en dat is de aarde zelf.

Daarnaast is het buitenaardse argument gewoon lui. Je doet alsof je een ingewikkeld probleem oplost – waarom is de octopus zo raar en slim? – met een absurde verklaring: it came from outer space. Sowieso klopt de timing van het alien-verhaal niet: de octopus kreeg zijn afwijkende intelligentie en DNA-wijzigingen pas zo’n 135 miljoen jaar geleden. Dat is veel later dan wat de astrobiologen beweren.

Sensatiezucht van jewelste

Toch blijft de alien-verklaring geregeld opduiken als onderzoekers een moeilijke evolutiestap proberen te verklaren. Dat zal zo blijven, omdat het op zich aannemelijk is dat buitenaardse microben bestaan, misschien wel mét aards-achtig DNA, pruttelend op een maan van Jupiter of zo. Maar om die propjes levend spul speciale eigenschappen toe te dichten die belangrijke momenten in de aardse evolutie hebben aangezwengeld? Dat is sensatiezucht van jewelste.

Deze column van Ronald Veldhuizen is ook te lezen in KIJK 1/2024.



Tekst: Ronald Veldhuizen

Beeld: Sangharsh Lohakare/Unsplash