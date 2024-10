Jouw tandenborstel en douchekop zitten propvol virussen

Wetenschappers ontdekten dat menig badkamer een rijke bron van bacteriedodende virussen vormt. Kunnen die ook infecties bestrijden?

Bij het woord biodiversiteit denken de meeste mensen aan de rijkdom aan soorten in een tropisch regenwoud of een koraalrif. Maar wist je dat je helemaal niet ver hoeft te zoeken? Eerder schreef KIJK al over stralingsbestendige bacteriën in je magnetron. Nu blijkt ook je badkamer vol te zitten met microben. Onderzoekers van Northwestern University (VS) vonden namelijk een enorme hoeveelheid virussen op tandborstels en douchkoppen, dat is te lezen in het vaktijdschrift Frontiers in Microbiomes.

Lees ook:

Bacteriedodende virussen

Eerder vond hetzelfde onderzoeksteam, onder leiding van Erica Hartmann, flink wat bacteriën op tandborstels. Die bleken goed te matchen met de microben gevonden in de monden van de mensen die ze gebruiken. Geen verrassingen hier. Ook douchekoppen bleken stampvol bacteriën te zitten.

Nu besloten Hartmann en collega’s diezelfde monsters nogmaals te onderzoeken, ditmaal op het DNA van virussen. Dit keer waren ze wel verbaasd. De tandborstels en douchekoppen bleken namelijk rijk bewoond door bacteriedodende virussen.

Deze zogenoemde bacteriofagen staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Ze worden namelijk gezien als een potentiële nieuwe behandelmethode van antibioticaresistente bacterie-infecties.

Schatkamer van medicijnen?

In totaal vond het team meer dan zeshonderd verschillende bacteriofagen. Het ging dan in de meeste gevallen om fagen die mycobacteriën aanvallen. Deze groep vrij grote bacteriën omvat ook soorten die tuberculose, lepra en chronische longinfecties veroorzaken. Deze ziektes zijn best vaak ongevoelig voor de gebruikelijke antibiotica.

Het zou dus kunnen dat menig badkamer een schatkamer vormt van mogelijke medicijnen tegen de genoemde hardnekkige infectieziekten. Maar of dat werkelijk zo is, moet uiteraard nog uitgebreid onderzocht worden.

Eilandjes van biodiversiteit

Ook is het zo dat geen een tandenborstel of douchkop volgens het onderzoek hetzelfde bleek in de samenstelling van de daarop levende virussen. De onderzoekers zelf spreken van ‘unieke eilandjes’ van biodiversiteit’.

Virussen zijn overal

Voor nu is het overigens een goed idee om jouw badkamer goed schoon te houden. Want echt fris is dat ‘wildleven’ op jouw tandenborstel en douchekop natuurlijk niet. Maar overdrijf het niet. Even je douchekop in azijn dompelen en regelmatig je tandborstel (of het opzetstuk, in geval van een elektrische variant) vervangen is volgens Hartmann al voldoende.

Ze besluit in het persbericht: “Bacteriën en virussen zijn overal, maar de meeste maken ons niet ziek. Hoe meer je ze aanvalt met desinfectiemiddelen, hoe groter de kans op resistentie. We kunnen beter accepteren dat ze in bepaalde mate altijd aanwezig zullen zijn en dat is prima.”

Bron: Frontiers in Microbiomes, Northwestern University via EurekAlert!

Beeld: Ivan Radic